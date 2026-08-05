Desarticulan en España célula del CJNG dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en vainilla

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), llevaron a cabo un operativo que permitió desarticular una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al tráfico internacional de metanfetamina.

La organización criminal había introducido más de 2.5 toneladas de metanfetamina ocultas en cerca de 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, una de las mayores incautaciones registradas en Europa.

Las pesquisas comenzaron en junio tras una Orden Europea de Investigación emitida por autoridades francesas y coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. El hallazgo inicial fue un contenedor marítimo con destino a España que transportaba 12,700 kilos de vainilla líquida, dentro de los cuales se ocultaba la droga.

Red logística y laboratorio clandestino

El cargamento fue almacenado primero en una empresa logística de Barcelona, trasladado después a una nave industrial y finalmente a una finca aislada en Lleida. En este último punto se acondicionó un laboratorio clandestino donde los integrantes del CJNG recuperaban la metanfetamina mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización, con el objetivo de distribuirla en Europa.

El despliegue policial incluyó siete registros en Barcelona, Lleida y Tarragona. En el laboratorio se localizaron 2,400 kilos de metanfetamina, de los cuales 1,600 estaban aún disueltos en vainilla líquida. También se incautaron seis vehículos, casi 4,500 euros en efectivo, instrumental químico e industrial, reactivos y dispositivos electrónicos.

En total fueron detenidas 13 personas, cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona, acusadas de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión de 12 de ellas.