Antonio Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho”, se declara culpable en Estados Unidos

El mexicano Antonio Oseguera Cervantes, conocido como Tony Montana y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable este jueves en una corte federal de Washington, D.C..

Las autoridades estadounidenses lo señalan como el principal operador financiero y logístico del CJNG, organización considerada una de las más poderosas y violentas de México. Oseguera, de 68 años, formalizó su negociación de culpabilidad ante la jueza Beryl A. Howell, quien le explicó que, como parte del acuerdo, enfrenta una condena de prisión de por vida y una posible orden de aseguramiento por más de 10 millones de dólares.

La jueza fijó la audiencia de sentencia para el 13 de noviembre, fecha en la que tanto la fiscalía como la defensa, encabezada por el abogado Frank Pérez, deberán presentar sus informes finales.

Antonio Oseguera nació en Aguililla, Michoacán, el 10 de agosto de 1958. Autoridades mexicanas lo han identificado como pieza clave dentro de la estructura jerárquica del CJNG, junto a su hermano.

Su historial incluye varias detenciones: en diciembre de 2015 fue capturado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un operativo conjunto de policías federales y militares; un año después recuperó su libertad por falta de pruebas; y en 2022 volvió a ser detenido por autoridades mexicanas. También se hacía llamar José Mora Garibay, según registros oficiales.

La sucesión tras la muerte de El Mencho

La muerte de Nemesio Oseguera en Tapalpa, Jalisco, abrió una disputa interna en el CJNG. Autoridades mexicanas habían identificado a cuatro líderes regionales como posibles sucesores, entre ellos Audias Flores Silva, “El Jardinero”. Sin embargo, Estados Unidos confirmó que el liderazgo recayó en Juan Carlos Valencia, consolidando su posición gracias a su linaje criminal y cercanía con la cúpula del cártel.

Conocido como El 03, El Pelón o Tricky Tres, Juan Carlos Valencia es hijastro de El Mencho y hijo biológico de Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, y de Armando Valencia Cornelio, “El Maradona”, fundador del Cártel del Milenio. Nació en Santa Ana, California, lo que le otorga doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

Las agencias de inteligencia lo describen como un estratega militar extremadamente violento, con experiencia en los grupos armados de élite del CJNG. Su historial incluye coordinación de células en Michoacán y Jalisco, además de vínculos con la red de “Los Cuinis”, especializada en lavado de dinero y tráfico internacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura. Además, el Departamento del Tesoro sancionó redes de contrabando de combustible vinculadas al CJNG, acusadas de generar cientos de millones de dólares ilícitos bajo su mando.