Crisis en Ceuta fractura a la Unión Europea; endurecen fronteras

El impacto de la llegada masiva de migrantes a Ceuta se convirtió en el centro de un debate sobre la seguridad y el control migratorio dentro de la Unión Europea (UE).

La Comisión Europea respaldó a España al admitir que ninguna de las personas que cruzaron la frontera llegó a territorio continental, pero la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, instó a combatir las redes de tráfico de personas y acelerar las deportaciones. A esta postura se sumaron Alemania y Suecia, exigiendo más controles migratorios.

Las mayores repercusiones diplomáticas provinieron de Italia y Francia. Giorgia Meloni anunció la suspensión del acuerdo de libre circulación de Schengen con España para trayectos aéreos y marítimos. Los controles serán selectivos y estarán dirigidos a ciudadanos no europeos, por lo que si se tiene previsto viajar a Italia desde España el pasaporte debe tener vigencia de al menos seis meses o tener residencia legal europea.

En redes, el canciller italiano Antonio Tajani acusó al presidente español Pedro Sánchez de incentivar el tráfico de personas al conceder la ciudadanía española a más de 500 mil migrantes.

Foto: AFP.

La respuesta del izquierdista fue inmediata: publicó datos de la agencia de seguridad europea Frontex, recordando que Italia ha recibido más del doble de llegadas irregulares que España en los últimos años.

En tanto, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, adelantó que su país multiplicará por cinco el número de agentes en los pasos terrestres con España con el fin de evitar la movilidad hacia el interior de Europa.

Reino Unido solicitó a la UE la construcción de una estrategia, alertando sobre los riesgos de seguridad derivados de la falta de control en las fronteras europeas.

En respuesta a la presión, Sánchez rechazó las medidas punitivas y llamó a evitar la “confusión interesada” generada desde Italia. Aseveró que la integridad del espacio Schengen se encuentra “absolutamente garantizada” y reafirmó que su administración mantiene un trabajo activo en coordinación con las autoridades de Marruecos.

Retornos y muertes

España dijo que había frenado la oleada de migrantes hacia Ceuta, calculada entre 50 mil y 60 mil personas que cruzaron la frontera por tierra y por mar, la mayoría de las cuales estaban regresando de forma voluntaria.

Autoridades confirmaron la recuperación de 57 cadáveres en el lado español de la frontera y que podría haber más en la parte marroquí. Algunos se ahogaron y otros murieron aplastados al intentar escalar el rompeolas donde está la valla fronteriza.

Irrupción de migrantes busca cimbrar

La irrupción de migrantes en la ciudad autónoma española de Ceuta ya trasciende la fase de crisis humanitaria regional, pues se trata de un fenómeno con implicaciones geopolíticas capaces de forzar una reestructuración de las fronteras en la Unión Europea.

También puede influir en una eventual caída del gobierno del presidente Pedro Sánchez en España, advirtió Arlene Ramírez Uresti, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la especialista descartó que se trate de un hecho fortuito o espontáneo, señalando tensiones políticas y la coincidencia con la festividad del trono marroquí el 30 de julio.

No es espontáneo. En política nada es coincidencia y los sentimientos, la visión nacionalista, es algo que está llegando a todos los países. Marruecos y África no están exentos de estos péndulos y de estos grupos nacionalistas que buscan recuperar territorios o sanar heridas entre el pasado colonialista y la contemporaneidad”.

*mcam