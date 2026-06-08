Chile registró el mayor decomiso de drogas de su historia: más de 100 toneladas de cocaína

Chile registró el mayor decomiso de drogas de su historia tras detectar más de 100 toneladas de cocaína y ketamina ocultas en cargamentos de madera destinados a mercados internacionales. La operación, desarrollada durante seis meses en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, permitió desarticular una sofisticada estructura de tráfico transnacional que utilizaba el comercio marítimo para mover sustancias ilícitas a gran escala.

Las autoridades informaron que la investigación identificó 45 contenedores procedentes de Bolivia con madera impregnada químicamente con drogas. La magnitud del hallazgo llevó al Servicio Nacional de Aduanas a calificar el procedimiento como la mayor incautación registrada en el país.

Una modalidad de ocultamiento sin precedentes

El caso representa un cambio de escala en la lucha contra el narcotráfico marítimo en Chile. No se trató de cargamentos convencionales ocultos entre mercancías legales, sino de una modalidad más compleja en la que las sustancias ilícitas fueron incorporadas químicamente a productos forestales destinados a la exportación.

Según los antecedentes entregados por Aduanas, la carga total contaminada alcanzó 1.080,8 toneladas de madera. Los análisis determinaron que entre 10% y 20% de ese material correspondía a sustancias ilícitas, equivalente a unas 108 toneladas de droga, principalmente clorhidrato de cocaína y ketamina.

Infiltración Marítima: Megadecomiso en el Cono Sur Análisis forense y rutas transnacionales de la cocaína y drogas sintéticas | 2026 Eje de Análisis Estatus / Volumen Impacto Logístico y Geopolítico Cargamento Récord +100 Toneladas Cocaína y ketamina mimetizadas mediante procesos químicos avanzados en materiales de exportación regular. Ruta Marítima Sudamérica-UE Diversificación de puertos utilizando terminales de Chile hacia "hubs" clave: Amberes, Róterdam y Algeciras. Alerta Sintética Alta Pureza / Mix Aumento en el tráfico ilícito de ketamina mezclada con adulterantes complejos (xilazina, cafeína y lidocaína). Complejidad Química Forense Camuflaje Industrial: La droga se incorpora molecularmente a productos lícitos, exigiendo peritajes químicos inversos en destino. Coctel de Adulterantes: El uso de xilazina (sedante animal) y lidocaína altera los efectos clínicos y eleva la toxicidad para el consumidor. Estrategia de la UNODC / Europol Blindaje de Puertos: Chile incrementa la fiscalización física y de escáneres ante la presión del crimen organizado en el Cono Sur. Consumo en la UE: Niveles de disponibilidad históricamente altos en Bélgica, Alemania, España y Francia dinamitan las alertas de Europol. Perspectiva de Cooperación: La sofisticación de los métodos de ocultamiento obliga a las aduanas globales a abandonar las revisiones meramente físicas en favor del intercambio mutuo de inteligencia financiera y forense en tiempo real.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el método empleado para ocultar la droga. La cocaína y la ketamina no estaban almacenadas en paquetes tradicionales, sino impregnadas en la propia estructura de la madera.

Este procedimiento dificulta la detección mediante inspecciones convencionales y requiere laboratorios especializados para recuperar posteriormente las sustancias.

Además de cocaína y ketamina, las autoridades detectaron otros compuestos asociados al procesamiento de drogas, entre ellos:

Cafeína

Lidocaína

Éster metílico de ecgonina

Xilazina

Algunos de estos productos suelen ser utilizados como agentes de corte o dilución en mercados ilegales.

Investigación coordinada entre Fiscalía, Armada y Aduanas

La investigación fue liderada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, en coordinación con la Policía Marítima de la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.

El trabajo incluyó:

Perfilamiento de cargas

Inteligencia logística

Inspecciones especializadas

Apoyo de binomios caninos entrenados para detectar narcóticos

Las detecciones se realizaron en el marco de un foco investigativo portuario creado en 2024 para fortalecer la vigilancia sobre las cadenas logísticas utilizadas por organizaciones criminales.

Para los investigadores, el decomiso demuestra que las redes de narcotráfico están utilizando mecanismos cada vez más sofisticados para evadir controles internacionales.

La red apuntaba a Europa, América, África y Oceanía

La investigación permitió reconstruir parte de la ruta internacional prevista para los cargamentos.

Los contenedores estaban vinculados a envíos con destino a países de:

Europa

Norteamérica

África

Oceanía

Entre los mercados identificados figuran:

Alemania

Bélgica

Francia

España

Portugal

Italia

Reino Unido

República Checa

Estados Unidos

México

Nueva Zelanda

Marruecos

Panamá

Mauricio

República Dominicana

Para las autoridades chilenas, el caso confirma que el país está siendo utilizado por organizaciones criminales como una plataforma logística dentro de redes globales de narcotráfico.

La posición estratégica de los puertos chilenos y el intenso flujo de comercio exterior los convierten en puntos atractivos para estructuras delictivas que buscan introducir droga en mercados de alto valor.

Impacto económico y continuidad de las pesquisas

Las estimaciones preliminares indican que la droga decomisada podría haber generado ganancias superiores a 8.334 millones de dólares en Europa una vez completados los procesos de extracción, refinamiento y distribución.

El impacto potencial también se mide en términos de consumo. Los organismos participantes calculan que las sustancias retiradas de circulación habrían permitido elaborar más de 584 millones de dosis destinadas a distintos mercados internacionales.

El Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló que la investigación surgió a partir de indagaciones previas relacionadas con la detección de grandes volúmenes de precursores químicos. El objetivo fue determinar dónde se estaba produciendo la droga asociada a esos insumos y cuáles eran las vías utilizadas para su exportación.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad destacó que el decomiso evidencia el nivel de sofisticación alcanzado por el crimen organizado transnacional. Las autoridades subrayaron que este tipo de amenazas requiere coordinación permanente entre organismos de control, fiscalías, fuerzas de seguridad y agencias internacionales.

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, atribuyó parte del resultado al fortalecimiento de las capacidades técnicas del servicio, incluyendo la capacitación de funcionarios, el uso de tecnología especializada y la labor de los equipos caninos desplegados en distintos puntos del país.

Aunque la operación ya es considerada histórica, la investigación aún no está cerrada. Las autoridades informaron que continúan revisando otros contenedores relacionados con la red detectada y analizando información logística, comercial y empresarial asociada a los envíos.

Por ello, la cifra final de droga incautada podría aumentar en las próximas semanas.

Más allá del volumen decomisado, el caso deja una señal clara sobre la evolución del narcotráfico internacional: las organizaciones criminales están incorporando métodos industriales y cadenas de comercio global para ocultar cargamentos cada vez mayores.

La respuesta chilena, basada en inteligencia, cooperación interinstitucional y control portuario, marca un precedente en la región frente a una amenaza que opera sin fronteras.