España casi en la normalidad tras crisis en Ceuta; Sánchez ve “egoísmo” de algunos socios en UE

España instaló este sábado vallas flotantes en su frontera con Marruecos tras la crisis provocada por la llegada y posterior salida de casi 60 mil migrantes a Ceuta, un enclave español en el norte de África, y aseguró que la situación es ahora "casi" normal.

La crisis migratoria también se convirtió en una crisis diplomática entre España y algunos de sus socios europeos, que reprochan al Gobierno del socialista Pedro Sánchez su presunta permisividad en materia de inmigración.

La ciudad autónoma amaneció este sábado con una espesa niebla y con grupos de jóvenes que seguían cruzando la frontera hacia Marruecos, bajo la vigilancia de militares y agentes de la Guardia Civil, informaron periodistas de la AFP.

España asegura que la situación en Ceuta vuelve a la normalidad

Los militares españoles no dudaban en empujar a quienes caminaban demasiado despacio.

"Me llamó un amigo y me dijo que la frontera está abierta", contó en español a la AFP Soufian, un marroquí de 42 años que entró nadando a Ceuta y que presentaba golpes en el rostro, los cuales, según explicó, sufrió cuando otros migrantes lo agredieron durante un reparto de comida.

"¿Invasión? No. Eso es mentira. Toda la gente [de Marruecos] quiere subir, quiere un futuro mejor, que no hay en Marruecos. Yo ahora mismo trabajaba como guardia de seguridad, 12 horas. ¿Y cuánto me pagan al día? Diez euros".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó este sábado a Ceuta para enviar un mensaje de tranquilidad y aseguró que, aunque "la crisis no se da por cerrada", la situación en la ciudad autónoma es de "razonable normalidad".

También afirmó que "casi todos" los migrantes que ingresaron masivamente a Ceuta el jueves, hasta 60 mil en apenas 24 horas, ya habían salido. Una situación que, destacó, "hemos revertido solos", con la cooperación de Marruecos.

La ciudad autónoma, de unos 84 mil habitantes, vivió una de sus peores crisis migratorias de los últimos años con la llegada de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, tanto a nado como al saltar las vallas fronterizas.

Al menos 67 personas murieron en el intento por llegar al enclave, según un nuevo balance del gobierno.

La crisis migratoria desata tensión política en Europa

El sábado comenzó la instalación de una nueva barrera flotante que se extiende en el mar junto al espigón de concreto que delimita esta frontera, una de las dos fronteras terrestres entre África y la Unión Europea (la otra es la de Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África).

Todos sabemos que en África no hay muchas oportunidades. Así que esperamos ir a Europa para poder trabajar y ganarnos la vida. Eso es todo", dijo a la AFP Souleil Boyan, un migrante senegalés de 19 años que llegó a Ceuta hace dos días y aseguró que llevaba cinco meses en Marruecos.

Las imágenes de la llegada de miles de personas provocaron una crisis en la Unión Europea, con fuertes críticas de algunos países y de partidos de derecha y extrema derecha.

En Italia, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni anunció la "suspensión" con España del tratado de libre circulación de la UE (el acuerdo de Schengen).

Sin embargo, el Ministerio del Interior italiano aclaró que los controles solo afectarán a los ciudadanos no europeos que lleguen desde España y no a los españoles que viajen a Italia.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Foto: AFP.

Pedro Sánchez responde a críticas por la crisis en Ceuta y arremete contra UE

El presidente español, Pedro Sánchez, reaccionó este sábado enviando una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que lamentó "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos" y denunció una reacción "egoísta, polarizante e ilegal".

En el mismo sentido, Fernando Grande-Marlaska afirmó que "algunos tienen una memoria muy corta" y recordó la crisis de 2023 en Lampedusa, cuando en apenas dos días miles de migrantes llegaron a esa isla del Mediterráneo.

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