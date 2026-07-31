Proyectil impacta petrolero frente a Omán en medio de la tensión en Ormuz

Un petrolero fue alcanzado por un "proyectil desconocido" frente a las costas de Omán, reportó este sábado una agencia marítima británica, en un momento en que Estados Unidos e Irán compiten por el control del estrecho de Ormuz.

La embarcación informó que fue "alcanzada por un proyectil desconocido que causó daños en la sala de máquinas", señaló la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO).

Agregó que no se reportaron heridos en el incidente ocurrido a unos 20 kilómetros de la ciudad costera omaní de Lima, a la entrada de Ormuz.

Tras la reanudación de las hostilidades con Washington el 7 de julio, Irán volvió a bloquear ese estrecho, una ruta marítima crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, al alegar que impondrá derechos de paso a los barcos y autorizará únicamente la ruta que bordea sus costas.

La plataforma de seguimiento Kpler confirmó el viernes en X que el tráfico en ese paso ha caído drásticamente.

"Las travesías por el estrecho de Ormuz disminuyeron un 77 por ciento en un día, reduciéndose a solo cinco buques, todos ellos concentrados en el marco de la medida unilateral iraní", precisó.