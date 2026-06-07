Golpe al narco, Semar asegura 1.3 toneladas de cocaína frente a costas de Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó el aseguramiento de 29 bultos con aproximadamente 1.36 toneladas de una sustancia con características similares a la cocaína frente a las costas de Guerrero.

La operación se desarrolló en las inmediaciones de Boca Chica, una localidad perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana, donde personal naval detectó los paquetes durante labores rutinarias de vigilancia y patrullaje marítimo.

De acuerdo con la información oficial, los 29 bultos asegurados tienen un peso aproximado de 1,360 kilogramos, incluyendo el embalaje.

El cargamento fue trasladado por vía aérea al puerto de Acapulco para ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales, donde se realizará el pesaje oficial y se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General de la República será la encargada de determinar el peso ministerial definitivo y continuar con las investigaciones para identificar el origen y destino de la droga.

El impacto económico para las organizaciones criminales

Según estimaciones de la Secretaría de Marina, el decomiso representa una afectación económica cercana a los 283 millones de pesos para los grupos criminales involucrados.

Las autoridades consideran que la incautación también evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis potenciales llegaran al mercado ilícito, una cifra que ilustra la dimensión del cargamento asegurado.

Más allá del valor económico, este tipo de operaciones busca interrumpir las cadenas logísticas utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

El Pacífico mexicano, una ruta estratégica para el narcotráfico

Las costas del Pacífico continúan siendo uno de los principales corredores utilizados por redes criminales para el traslado de drogas procedentes de Sudamérica con destino a mercados internacionales.

Por su extensión territorial y su posición geográfica, el litoral mexicano se ha convertido en un punto clave para las operaciones de vigilancia marítima desarrolladas por las fuerzas federales.

Las organizaciones criminales suelen emplear embarcaciones rápidas, sistemas de trasbordo en altamar e incluso cargamentos abandonados temporalmente en zonas costeras para dificultar la detección de las autoridades.

La operación se desarrolló en las inmediaciones de Boca Chica, una localidad perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana. Especial

Más de 71 toneladas aseguradas en la actual administración

Con este decomiso, la Secretaría de Marina informó que durante la presente administración federal se han asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones realizadas en el mar.

La cifra refleja el peso creciente de las acciones de interdicción marítima dentro de la estrategia nacional de combate al narcotráfico, un frente que las autoridades consideran prioritario debido a la relevancia de las rutas oceánicas para el tráfico internacional de drogas.

Una vez concluido el procedimiento ministerial y confirmado el peso oficial del cargamento asegurado en Guerrero, éste será incorporado a las estadísticas nacionales de decomisos.

Vigilancia permanente en aguas nacionales

La Marina señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que mantiene en coordinación con diversas dependencias federales y autoridades locales.

El objetivo, según la institución, es reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales, impedir el traslado de sustancias ilícitas por aguas mexicanas y fortalecer las condiciones de seguridad en las zonas costeras del país.

El decomiso realizado frente a Guerrero confirma que el mar continúa siendo uno de los principales escenarios de la lucha contra el narcotráfico y una pieza estratégica en los esfuerzos del Estado mexicano para limitar las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos.