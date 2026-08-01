Explota camión bomba en Colombia a días del cambio de gobierno; hay 11 heridos

La violencia alrededor de las elecciones políticas vuelve a hacerse presente, en esta ocasión en Colombia a unos días de la toma de protesta del presidente electo Abelardo de la Espriella, en el país sudamericano un camión bomba explotó frente a una estación de policía en la localidad de Cúcuta, hasta ahora se han contabilizado al menos 11 heridos.

El presidente electo, ya se pronunció al respecto y señaló que condena con "absoluta firmeza" el atentado con bomba ocurrido este sábado. "Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad", dijo en X el ultraderechista.

Estalla camión bomba AFP

El ataque fue cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo De la Espriella, en la madrugada periodistas de la AFP registraron el vehículo en llamas junto a una estación de policía en la ciudad, fachadas destruidas y los alrededores con miembros de la fuerza pública, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado.

"En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó", declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque.

Ofrecen recompensa

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

Estalla camión bomba AFP

De la Espriella, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país. Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo. Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

Petro en Cuba

Petro, de visita en Cuba, no se ha pronunciado sobre el atentado. El presidente colombiano viajó el viernes a la capital cubana para hablar con su homólogo Miguel Díaz-Canel sobre la "política de ahogamiento" de Estados Unidos contra la isla, así como contra los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en el Caribe supuestamente dedicadas al tráfico de drogas.

"Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde, como los organismos de inteligencia de los EEUU lo acaban de comprobar, no sirvieron para nada, pero si asesinaron a 261 personas entre ellas, al parecer, 50 colombianos", escribió Petro en X el viernes.

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial tiene lugar tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas. De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo. De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública. En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.