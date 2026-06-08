Chofer llevaba 88 kilos de fentanilo escondidos en un tráiler

Un cargamento de 88 kilos de presunto fentanilo fue asegurado durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la carretera federal 15, tramo Hermosillo-Santa Ana, en Sonora.

La dependencia informó que los agentes federales identificaron un tractocamión acoplado a un remolque, el que transportaba productos agropecuarios, al que se le marcó el alto para una inspección y descartar alguna conducta ilícita.

Tráiler en el que se transportaban 88 kilos de fentanilo Foto: Especial

En el interior de la caja se localizaron 88 paquetes envueltos en cinta color café que contenían el presunto fentanilo oculto entre la carga, entre bultos de productos agropecuarios.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) procedió a detener al conductor del tractocamión, tras informarle sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, para la integración de la carpeta de investigación.

Paquetes con 88 kilos de fentanilo escondidos en un tráiler Foto: Especial

En Culiacán aseguran 2 mil 755 litros de precursores

En días pasados, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de materiales para elaborar drogas sintéticas, asegurando 2 mil 755 litros de precursores químicos, con un valor de 52 millones de pesos, como afectación a la delincuencia organizada, en Sinaloa.

En su reporte diario de resultados, el Gabinete de Seguridad informó que los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se realizaron en los poblados de Los Mayos, Arroyo de la Higuera, Canamáca, El Rincón, Sanalona, Corral Viejo y Las Flechas, en Culiacán.

Durante el miércoles 3 de junio, las instancias que integran el Gabinete de Seguridad realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Sinaloa.

En Tijuana, Baja California, elementos de Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos personas en posesión de 52 kilos de cocaína.

Durante otro operativo de cateo realizado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) y la SSPC se detuvo a tres personas y se aseguraron 68 kilos de cristal y un vehículo.

La Marina y la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), con apoyo de un binomio canino, al realizar revisiones aleatorias a una empresa de mensajería en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguraron 278 cajas con 3 millones 335 mil 900 cigarros de procedencia ilícita.

En Durango, Durango, se detuvo a 15 personas, entre ellas tres menores de edad, en posesión de un fusil Barrett, una ametralladora, tres armas largas, cuatro armas cortas, 20 cargadores, 711 cartuchos, equipo táctico, ponchallantas, dosis de mariguana y ocho vehículos, dos de ellos con reporte de robo y otro con blindaje artesanal.

En el puerto de Acapulco, Guerrero, el Gabinete de Seguridad cateo nueve inmuebles con un saldo 11 personas detenidas; tres armas de fuego, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos asegurados.

Al realizar una inspección, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas de origen extranjero, quienes recibieron depósitos por mil dólares en tarjetas de débito y con reservaciones falsas en hoteles.