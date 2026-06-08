Marina asegura 829 kilos de cocaína en costas de Guerrero

En lo que es la segunda operación marítima, en cinco días, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) aseguraron un cargamento de 829 kilos de presunta cocaína, frente a las costas de Guerrero, alcanzando casi dos toneladas del alcaloide en este periodo.

La dependencia detalló que, en esta última operación, se detuvo a cinco personas, se aseguró una embarcación menor con tres motores fuera de borda y 13 bultos con 829 kilos de la droga, aproximadamente a 195 millas náuticas al sur del estado de Guerrero.

De acuerdo con cálculos de la dependencia, este aseguramiento representa una afectación de 180 millones de pesos para los grupos del crimen organizado, dedicados al tráfico de drogas, lo que impacta en su estructura financiera y operativa.

Los elementos de la Marina, por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, realizaban recorridos de patrullaje y vigilancia marítima en los que se detectó una embarcación con cinco tripulantes, quienes transportaban la cocaína encontrada en una inspección.

Los 13 bultos con un peso aproximado, incluyendo el embalaje, de 829 kilos de presunta cocaína, fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad de superficie de la Armada de México, junto con las personas detenidas a quienes les leyeron sus derechos de ley.

La Marina indicó que en la presente administración se suman más de 72 toneladas de cocaína asegurada en operaciones realizadas en altamar.