De la detención a la muerte: quiénes eran los 15 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE

El caso más reciente de un migrante mexicano muerto cuando era custodiado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelve a levantar todos tipo de preguntas e investigaciones, pues desde 2025 hasta lo que va del 2026, suman ya 15 decesos.

Lo anterior, se da en medio de un creciente escrutinio sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, donde autoridades y organizaciones civiles piden esclarecer qué fue lo que pasó con estos migrantes, los cuales pasaron de la detención a la muerte.

De acuerdo con información oficial de ICE y reportes difundidos por medios internacionales como CNN EU, los mexicanos han fallecido en distintos centros de detención, hospitales o durante acciones de control migratorio. Sobre las causas, se sabe que estas han sido derivadas de complicaciones médicas, suicidios, incidentes violentos y accidentes durante operativos.

Decesos en lo que va de 2026

Entre los casos más recientes se encuentra el de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años de edad que fue detenido el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y posteriormente trasladado al Centro Correccional Winn el 13 de enero. Allí permaneció bajo custodia en espera de un proceso de deportación. En el reporte se estipula que el hoy occiso fue encontrado sin signos vitales en su celda en el centro correccional de Winn en Luisiana.

Previo a esto, podemos encontrar el nombre de José Guadalupe Ramos Solano, de 36 años, quien murió el 25 de marzo de 2026 tras ser encontrado inconsciente en el Centro de Detención de Adelanto, en California. La causa oficial de su fallecimiento aún no ha sido determinada.

Días antes, el 16 de marzo, falleció Royer Pérez Jiménez, de 19 años, en un centro de detención en Florida. Según ICE, el joven fue hallado sin respuesta en su dormitorio y, pese a maniobras de reanimación, no logró sobrevivir. La causa preliminar apunta a suicidio.

Otro caso reciente es el de Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, quien murió el 27 de febrero de 2026 en un hospital de California tras presentar dolor en el pecho y dificultad para respirar.

El 14 de enero de 2026 se reportó la muerte de Heber Sanchaz Domínguez, de 34 años, también bajo custodia en Georgia. ICE informó que fue encontrado colgado dentro del centro de detención, en un caso clasificado como suicidio.

Muertes durante 2025

Durante 2025, se registró un número significativo de fallecimientos. Entre ellos:

Gabriel García Avilés de 56 años, murió el 23 de octubre por un paro cardíaco asociado a abstinencia de alcohol en California al el se suma Leo Cruz Silva de 34 años, que falleció el 4 de octubre en Missouri, en un caso catalogado como suicidio.

Miguel Ángel García Hernández de sólo 31 años, murió el 30 de septiembre tras resultar herido en un tiroteo dentro de una instalación migratoria en Dallas, otro más fue Ismael Ayala Uribe de 39 años, falleció el 22 de septiembre por paro cardiaco en California.

Óscar Rascón Duarte de 58 años, murió el 8 de septiembre tras enfrentar múltiples enfermedades graves. Silverio Villegas González de 38 años, murió el 12 de septiembre tras recibir disparos de un agente durante una parada vehicular en Chicago.

En el caso de Lorenzo Antonio Batrez Vargas de 32 años, éste falleció el 31 de agosto por complicaciones médicas tras presentar síntomas respiratorios, por su parte Jesús Molina Veya de 45 años, murió el 7 de junio en Georgia, en un caso considerado suicidio.

Abelardo Avelleneda Delgado de 68 años, falleció el 5 de mayo durante su traslado entre centros de detención; ahora bien uno de los casos más relevantes es el de Jaime Alanís García, de 57 años, quien murió en julio de 2025 tras caer desde una altura de nueve metros mientras huía de una redada migratoria en un invernadero en California.

Este caso en particular ha sido señalado como el primero documentado de un mexicano fallecido directamente durante un operativo de control migratorio en ese periodo lo que sin duda cimbró a la opinión pública.

Mapa de muertes de migrantes mexicanos (Heatmap EE.UU.)

Mapa de fallecimientos de migrantes mexicanos (2025–2026)

Contexto y cuestionamientos

Las autoridades estadunidenses sostienen que los detenidos recibieron atención médica y que en varios casos existían antecedentes de salud o condiciones previas. Asimismo, ICE ha destacado que algunos de los fallecidos tenían antecedentes penales o múltiples detenciones migratorias.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados de las familias han cuestionado las condiciones de detención, la atención médica brindada y los protocolos de supervisión dentro de los centros migratorios. En particular, los casos clasificados como suicidio han generado preocupación sobre la salud mental de los detenidos y las medidas de prevención implementadas.

El caso de Miguel Ángel García Hernández también ha llamado la atención, luego de que, según testimonios legales, el migrante habría protegido a otro detenido durante el tiroteo que le causó la muerte.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, varias de las muertes continúan bajo investigación. Autoridades federales estadunidenses han señalado que se revisan los procedimientos en centros de detención, mientras que representantes legales y familiares exigen transparencia y rendición de cuentas.

El aumento de estos casos ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y mayor número de detenciones, lo que ha reavivado el debate sobre las condiciones en las que permanecen los migrantes bajo custodia en Estados Unidos.

fdm