Doble atentado suicida en Argelia coincide con visita del Papa León XIV

Un doble atentado suicida en Blida, ciudad situada a unos 40 kilómetros de Argel, sacudió este lunes a Argelia en medio de la visita oficial del papa León XIV. La información fue confirmada por una fuente bien informada a Agence France-Presse (AFP), que además verificó material audiovisual relacionado con los hechos.

De forma totalmente categórica, se ha comprobado a través de testigos que hubo dos incidentes de seguridad ayer por la tarde en Blida, incidentes de carácter terrorista”, declaró la fuente. Según el mismo testimonio, dos atacantes suicidas (kamikazes) se inmolaron, falleciendo en el lugar.

Hasta el momento, no existe un balance oficial de víctimas, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a la magnitud real del ataque.

Transeúntes junto a cuerpos mutilados tendidos en medio de una calle en Blida, a unos 45 kilómetros (28 millas) al suroeste de Argel. AFP

Retiro de comunicado de la Unión Africana

La Unión Africana (UA) llegó a referirse inicialmente a un doble atentado, pero posteriormente retiró su comunicado. Un portavoz explicó que la información difundida “se basaba en datos no corroborados por fuentes oficiales”.

Ni las autoridades argelinas ni los medios estatales han emitido posicionamientos públicos hasta ahora, lo que refuerza el carácter preliminar de los reportes.

Imágenes verificadas por AFP muestran dos cuerpos sin vida tendidos en calles de Blida, en una escena cercana a comercios y una comisaría. En los videos, ampliamente difundidos en redes sociales, se observa a transeúntes cubriendo los cuerpos con sábanas bajo una ligera lluvia.

El material visual evidencia que los cadáveres presentan signos de mutilación severa, aunque no permite establecer con precisión las circunstancias exactas de la muerte.

Visita histórica del papa León XIV a Argelia

El atentado ocurre en el marco de una visita histórica del papa León XIV, quien se convirtió en el primer pontífice en viajar a Argelia. Esta gira forma parte de su recorrido por África, que incluye también paradas en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Durante su llegada a Argel, el líder de la Iglesia católica hizo un llamado directo a las autoridades:

No temer una mayor participación del público en la vida política” y promover una “sociedad civil vibrante, dinámica y libre”.

El pontífice también rindió homenaje a las víctimas de la Guerra de independencia de Argelia, subrayando la importancia de la memoria histórica en la construcción democrática.

De Argel a Annaba, tras las huellas de San Agustín

Tras los acontecimientos, León XIV continuó su agenda y partió hacia Annaba, antigua Hipona, donde ejerció como obispo San Agustín.

En esta ciudad, el papa visitará sitios históricos y encabezará una misa en la Basílica de San Agustín, con la participación de clérigos de todo el continente africano. El pontífice se ha referido a sí mismo como “hijo” espiritual del santo, figura central del cristianismo cuya obra “Confesiones” es considerada fundamental en la tradición teológica.

Cronología: Atentado en Blida y visita papal

Cronología del atentado en Blida y la visita del papa León XIV Secuencia de los hechos clave en Argelia durante la gira papal Lunes: Llegada a Argel El papa León XIV inicia su visita histórica a Argelia y llama a construir una sociedad más libre y participativa. Tarde: Doble atentado en Blida Dos atacantes suicidas se inmolan en esta ciudad cercana a la capital. No hay balance oficial de víctimas. Horas después: Difusión de imágenes Videos verificados muestran cuerpos en la vía pública, generando impacto y dudas sobre lo ocurrido. Martes: Reacción internacional La Unión Africana menciona el atentado pero retira su comunicado por falta de confirmación oficial. Martes: Traslado a Annaba El pontífice continúa su agenda y visita la ciudad vinculada a San Agustín, donde celebrará misa.

Entre críticas de Donald Trump al papa

La visita papal también ha estado marcada por tensiones geopolíticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente las posturas del pontífice sobre el conflicto en Oriente Medio, particularmente en relación con Irán.

Trump acusó al papa de “jugar con un país que quiere un arma nuclear” y aseguró no ser “un gran admirador” suyo.

En respuesta, León XIV fue tajante.

No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”.

El pontífice defendió que la Iglesia tiene el deber moral de posicionarse contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación.

El último atentado suicida registrado en Argelia ocurrió en febrero de 2020, cuando una base militar fue atacada en el sur del país. La acción fue reivindicada por el grupo Estado Islámico (EI).

Este nuevo incidente, aunque aún sin confirmación oficial, podría representar un repunte de la amenaza terrorista en un contexto de apertura política limitada y tensiones sociales tras las protestas prodemocráticas de 2019.

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