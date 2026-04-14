Estados Unidos levanta sanciones al Banco Central de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos emitió el martes dos nuevas licencias generales relacionadas con Venezuela, una de ellas autorizando transacciones financieras con el Banco Central y la banca estatal, y otra dirigida a funcionarios de Caracas, según documentos publicados en el sitio web del Departamento del Tesoro.

La licencia establece que se permitirán operaciones de servicios financieros para el Banco Central de Venezuela, sancionado en abril de 2019, así como para los bancos estatales Venezuela, Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores. Estas entidades llevaban casi una década con limitaciones para realizar transacciones internacionales debido a la falta de corresponsales, situación agravada por las sanciones estadounidenses de 2019.

La flexibilización llega en un contexto marcado por la implementación de un nuevo sistema de subastas de divisas, impulsado por el aumento de las exportaciones de crudo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

Washington busca con ello estabilizar la economía venezolana y abrir espacio a la inversión estadounidense. En este esquema, las divisas se asignan a través de bancos locales y corresponsales extranjeros, aunque fuentes señalaron en marzo que las medianas y pequeñas empresas suelen quedar excluidas, ya que se prioriza a las grandes corporaciones.

El Tesoro también publicó una licencia que autoriza negociaciones comerciales de contratos, aunque aclaró que su celebración y ejecución deberán contar con una autorización separada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Además, se levantó la sanción contra el exprocurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz, recientemente sustituido por Arianny Seijo.

Con información de Reuters.