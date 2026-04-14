China responde a amenaza arancelaria de Trump: habrá "contramedidas"

China advirtió este martes que tomará "contramedidas" si el presidente estadunidense Donald Trump impone nuevos aranceles, como amenazó con hacer si Pekín proporciona ayuda militar a Irán en la guerra en Oriente Medio.

Trump, que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo mes en Pekín, afirmó el domingo que impondría un arancel del 50% a los bienes importados chinos si Pekín asiste militarmente a Teherán.

Esas declaraciones coincidieron con una información difundida por la cadena estadunidense CNN según la cual los servicios de inteligencia de Washington afirmaron que Pekín tiene previsto entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas, citando a tres fuentes.

En concreto, se trataría de misiles portátiles tipo MANPAD, diseñados para derribar aeronaves a baja altitud, un elemento que podría alterar el equilibrio militar en la región.

El pasado fin de semana, el diario The New York Times citó a funcionarios estadunidenses que apuntaron que los servicios de inteligencia de su país sugirieron que Pekín ya habría enviado a Teherán un cargamento de misiles.

El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló en rueda de prensa que esa información es "totalmente inventada".

Si Estados Unidos insiste en usar esto como excusa para imponer más aranceles a China, China indudablemente tomará contramedidas firmes", declaró Guo.

China es un socio económico clave de Irán al ser su principal comprador de petróleo.

Sin embargo, no tienen ningún pacto militar formal y muchos analistas afirman que Pekín ve esa relación como algo meramente transaccional.

China también guarda fuertes lazos con países del Golfo y ha criticado los ataques de Teherán contra ellos en el marco de la actual guerra.

La advertencia se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por el fracaso de las negociaciones nucleares y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es una cifra asombrosa”, declaró ayer Trump en una entrevista con Fox News, en un mensaje que combina presión económica y disuasión militar.

China dice que bloqueo de EU de los puertos iraníes es peligroso e irresponsable

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el martes que el bloqueo estadunidense de los puertos iraníes es "peligroso e irresponsable", y advirtió de que solo serviría para agravar la tensión.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, señaló que, a pesar del alto el fuego temporal acordado por las partes implicadas, Estados Unidos había incrementado sus despliegues militares e impuesto un bloqueo selectivo, una medida que exacerbaría el conflicto, socavaría la frágil tregua y pondría aún más en peligro la seguridad de la navegación por el estrecho.

China insta a todas las partes a respetar el alto el fuego, mantener su compromiso con el diálogo y las conversaciones de paz, adoptar medidas prácticas para aliviar la tensión regional y restablecer el paso normal por el estrecho lo antes posible, añadió Guo.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam