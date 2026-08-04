Cohete de SpaceX impactará la Luna tras más de un año a la deriva

Un fragmento de un cohete de SpaceX que lleva flotando en el espacio desde el año pasado está en trayectoria de estrellarse contra la Luna a gran velocidad en la madrugada del miércoles.

El objeto, del tamaño de un autobús escolar, es la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX que había lanzado un módulo de aterrizaje lunar de Firefly Aerospace hacia la Luna en enero de 2025.

Con un peso de cuatro toneladas métricas (4 mil kg), el cuerpo del cohete debería impactar contra la Luna alrededor de las 06: 35 GMT, golpeando su superficie a 8 mil 690 km/h. La basura espacial levantará una nube de polvo lunar que probablemente quedará iluminada por la luz solar, pero que será difícil de ver a simple vista desde la Tierra.

El impacto no es intencionado, según ha indicado SpaceX. Se espera que el fragmento del cohete impacte en el cráter Einstein, situado en el borde occidental de la Luna, una zona que a menudo resulta difícil de ver desde la Tierra.

Estas etapas suelen reingresar en la atmósfera terrestre y quemarse, o bien caer al océano, tras impulsar la carga útil del cohete hasta un punto preciso en órbita.

Sin embargo, dado que la misión del módulo de aterrizaje lunar de enero requirió más empuje que las misiones más cercanas a la Tierra, la segunda etapa del cohete permaneció en el espacio, flotando a la deriva entre miles de otros fragmentos de basura espacial de los que los satélites activos deben mantenerse alejados.

No fue hasta principios de este año cuando los astrónomos determinaron que esa etapa del cohete, que había descargado el combustible restante y no puede controlarse, se encontraba en una trayectoria orbital que terminaba en la Luna.

"Lo que ha ocurrido es, en esencia, una combinación de actividad solar y fuerzas gravitatorias que la han situado en una trayectoria hacia la Luna", explicó el lunes a periodistas Julianna Scheiman, directora de los programas científicos de la NASA y Dragon en SpaceX.

"Esto puede tener cierto interés científico —probablemente menor— y quizá podamos aprender algunas cosas de ello", señaló Bill Gray, creador de un software de astronomía muy utilizado que publicó en abril un informe sobre el impacto de la etapa.

No supone ningún peligro para nadie, aunque sí pone de manifiesto cierta falta de cuidado a la hora de deshacerse de los restos de material espacial (basura espacial)".

La NASA y SpaceX están debatiendo formas de evitar futuros impactos lunares, dijo Scheiman.

La agencia espacial estadounidense tiene previsto construir una base lunar y enviar misiones rutinarias de astronautas a la superficie lunar a partir de finales de esta década, en el marco de su programa Artemis, dotado con miles de millones de dólares. No querría que fragmentos errantes de basura espacial impactaran contra esos activos.