Antisemitismo aumenta 21% en Reino Unido; mil 926 incidentes en 2026

El número de actos antisemitas aumentó 21% durante el primer semestre de 2026 en Reino Unido, informó este miércoles la organización benéfica judía Community Security Trust (CST), en medio del contexto generado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La organización registró 1,926 incidentes contra personas judías entre enero y junio de 2026, frente a los 1,598 contabilizados durante el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el director de CST, Mark Gardner, estos ataques "se dirigen directamente contra los judíos británicos", pero también afectan "a Reino Unido y a toda la sociedad".

A finales de abril, dos hombres judíos fueron apuñalados en el barrio londinense de Golders Green, un ataque que la policía calificó como terrorista.

Aumentan denuncias tras ataque en Londres

Según CST, durante los tres días posteriores al ataque se denunciaron 71 incidentes, de los cuales 16 hicieron referencia directa a la agresión.

Algunos celebraron la violencia y llamaron a agredir a otros judíos", señaló la organización, mientras que otros difundieron "teorías conspirativas" antisemitas.

Durante el mismo periodo también se registró una serie de incendios e intentos de provocarlos en sinagogas del noroeste de Londres, zona donde reside una importante comunidad judía.

Grupo reivindica ataques contra sinagogas y medio iraní

Un movimiento identificado con las siglas IMCR, y también conocido como "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya" (Hayi), reivindicó siete de esos ataques, así como otro contra el medio de comunicación en lengua persa Iran International, considerado organización terrorista por el gobierno de Teherán.

Reino Unido ya había registrado un fuerte incremento de actos antisemitas e islamófobos desde el ataque perpetrado por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, según datos recopilados por diversas asociaciones y por el gobierno británico.

La guerra en Irán comenzó, por su parte, el pasado 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Gobierno británico anuncia más protección

La encargada de la Policía y de la Lucha contra la Delincuencia dentro del Ministerio del Interior británico, Sarah Jones, calificó las nuevas cifras como "espantosas".

Nunca debemos dejar de luchar para librar a la sociedad de este mal", declaró.

A mediados de julio, el gobierno británico prometió invertir más de 250 millones de libras (332.5 millones de dólares) durante tres años para reforzar la protección policial de la comunidad judía en Reino Unido.

Con información de AFP.

*mcam