Papa León XIV regresa a América Latina, visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

El papa León XIV realizará una esperada gira por América Latina del 6 al 17 de noviembre, con visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú, en un recorrido que marcará su regreso a una región donde pasó más de dos décadas como misionero antes de convertirse en jefe de la Iglesia católica.

El Vaticano confirmó este miércoles el viaje mediante un breve comunicado en el que informó que el pontífice recorrerá diez ciudades en doce días, aunque aclaró que "el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo".

La Santa Sede explicó que la visita se realizará por "invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas" de los tres países, una gira que ha despertado gran expectativa entre fieles y autoridades religiosas.

Uruguay será la primera escala del viaje apostólico

La gira comenzará en Uruguay, donde el papa permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Durante esos días visitará Montevideo, Paysandú y Florida, ciudad donde se encuentra el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Tras el anuncio del Vaticano, la Iglesia uruguaya expresó su entusiasmo al asegurar que la visita representa "una alegría para todo el pueblo".

Además, destacó que "será un acontecimiento para encontrarnos, escucharnos y renovar la esperanza. Una visita abierta a todos: a quienes creen, a quienes buscan, a quienes tienen preguntas y a quienes necesitan una nueva razón para esperar".

La visita tendrá un significado especial, ya que será la primera de un pontífice a Uruguay desde que san Juan Pablo II recorrió el país en 1988.

Argentina recibirá a un papa por primera vez en casi cuatro décadas

Después de Uruguay, León XIV viajará a Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre.

Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, sede de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, considerada la patrona de Argentina.

El anuncio fue celebrado por el presidente argentino Javier Milei, quien escribió en redes sociales: "Argentina va a recibir al papa", al tiempo que calificó el recorrido como una "visita histórica".

El viaje también tendrá un fuerte simbolismo porque el fallecido Papa Francisco nunca regresó a su país natal durante su pontificado, priorizando en sus viajes apostólicos naciones que nunca habían recibido la visita de un papa.

El último pontífice en visitar territorio argentino fue Juan Pablo II, en 1987.

Perú recibirá al pontífice que hizo del país su segunda patria

La última etapa del recorrido será en Perú, del 11 al 17 de noviembre, donde el pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La noticia generó una inmediata reacción del Arzobispado de Lima, que celebró el regreso del pontífice con el mensaje: "¡Vuelve a casa!".

La frase refleja el estrecho vínculo que mantiene Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, con Perú.

El ahora papa llegó siendo joven al país como misionero, desarrolló gran parte de su ministerio pastoral y posteriormente fue nombrado arzobispo de Chiclayo, además de obtener la nacionalidad peruana en 2015.

Será también la primera visita de un papa a Perú desde 2018.

El Vaticano confirmó este miércoles el viaje mediante un breve comunicado. AFP

Una gira con fuerte carga simbólica para la Iglesia católica

Desde su elección como pontífice en mayo de 2025, León XIV ha realizado viajes apostólicos a Turquía, Líbano, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial, Mónaco y España, mientras que en septiembre tiene prevista una visita a Francia.

En sus intervenciones públicas ha insistido en temas como el diálogo social, la paz y la defensa de la dignidad humana, especialmente de los migrantes. También ha abordado la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia, que recientemente describió como una "llaga todavía abierta".

Desde finales del año pasado se especulaba con un posible regreso del pontífice a América Latina.

En diciembre, el propio León XIV reconoció que le gustaría "mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa".

Con el humor que lo caracteriza, añadió entonces: "Creo que Perú también me recibiría con agrado", una afirmación que finalmente se hará realidad con la gira pastoral programada para noviembre.

La visita de León XIV representa uno de los acontecimientos religiosos más relevantes del año para América Latina y refuerza el vínculo del pontífice con una región donde forjó gran parte de su vocación misionera y pastoral.