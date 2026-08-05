Mexicana en EU enfrenta multa de 1.8 mdd por no autodeportarse

Una madre mexicana residente en San Diego recibió por correo una multa de un millón 820 mil dólares que deberá pagar en un plazo de 30 días, luego de que una corte migratoria ordenara su salida de Estados Unidos y ella no abandonara el país.

La mujer, quien es madre de tres ciudadanos estadunidenses y no cuenta con antecedentes penales, llegó a territorio estadunidense cuando tenía apenas 12 años de edad, informó su abogado, William Menard.

Hace aproximadamente 13 años inició un proceso para obtener residencia legal en Estados Unidos, pero durante ese trámite descubrió que una corte había emitido, 23 años atrás, una orden para que abandonara el país.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. AFP

En lugar de recibir documentos que le permitieran regularizar su situación migratoria, la mujer recibió una notificación para pagar una millonaria sanción económica y una advertencia de que cualquier retraso podría generar multas adicionales y otras sanciones.

La multa podría afectar sus bienes y patrimonio

La madre, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, señaló que, en caso de no pagar la cantidad exigida, podría enfrentar el embargo de su vivienda, vehículos y cuentas bancarias, bienes que ha conseguido después de décadas de esfuerzo.

Aunque esta ofensiva económica contra migrantes comenzó a aplicarse hace apenas unos meses, su fundamento se encuentra en una ley aprobada en 1996.

Ley migratoria contempla sanciones de casi mil dólares diarios

La legislación establece que cuando una corte ordena a un extranjero abandonar Estados Unidos y este no cumple la decisión, puede recibir una multa de 998 dólares diarios, con un límite acumulado de cinco años.

La medida afecta principalmente a personas que, después de recibir una orden de salida del país, decidieron presentar recursos legales o continuar con procesos de apelación.

ICE ha emitido miles de multas contra migrantes

Los senadores Alex Padilla y Dick Durbin acusaron que la administración de Donald Trump modificó la aplicación de esta ley mediante una orden ejecutiva, lo que permitió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) emitiera alrededor de 65 mil multas similares durante este año.

De acuerdo con los legisladores, estas sanciones representan reclamaciones económicas por más de 36 mil millones de dólares contra personas migrantes.

*mcam