Videos virales impulsaron oleada migrante a Ceuta; culpan a traficantes de personas

La oleada de migrantes de la semana pasada hacia el enclave español de Ceuta comenzó con un goteo en redes sociales.

El desplazamiento de unas pocas decenas de jóvenes se convirtió rápidamente, el pasado jueves, en una oleada de decenas de miles de personas que cruzaban a nado en masa, animados por un puñado de videos que se hicieron virales.

La detonación ocurrió tres semanas antes, cuando el Tribunal Supremo de España publicó una sentencia en la que se establecía que los migrantes interceptados en el mar no podían ser devueltos inmediatamente en la frontera de los territorios españoles del norte de África, Ceuta y Melilla.

Sin embargo, la sentencia no impide su devolución sumaria posterior, indicaron expertos.

No crean nunca a quienes les digan que, si llegan a Ceuta, los devolverán. No los devolverán”, decía un joven marroquí grabado en una calle de Alemania en un video viral.

Foto: AFP.

Varias publicaciones en las plataformas de Meta desde el 7 de julio también afirmaban falsamente que el programa vigente en España para regularizar a cientos de miles de migrantes en situación irregular finalizaría el 30 de julio.

La mayoría de los videos y grupos en línea que difundían las llamadas a acudir rápidamente a Ceuta han sido eliminados desde entonces y no está claro cuándo se publicaron originalmente. En 2024, Marruecos procesó a decenas de presuntos instigadores en línea de un cruce masivo que fue frustrado.

El 23 de julio, unas 100 personas habían llegado a Ceuta, según El Faro de Ceuta, un medio de comunicación local que relacionó las llegadas con la decisión del Tribunal.

Las imágenes que El Faro difundió en línea, en las que se veía a jóvenes sonriendo y haciendo gestos de “pulgar arriba” y la “V” en Ceuta, tuvieron el efecto no deseado de animar a más personas a intentar la travesía. Cientos de personas comenzaron a cruzar a nado.

Al día siguiente, las redes sociales se inundaron de videos cuando varios influencers con decenas de miles de seguidores publicaron clips en los que aparecían nadando hacia Ceuta, algunos con trajes de neopreno y flotadores.

Los medios españoles mostraban el buen trato que recibían los migrantes al llegar a España y eso nos animó mucho a ir allí”, afirmó Mounim Belhaj, un peluquero canino.

España dijo que frenó la oleada de migrantes hacia Ceuta, calculada en 70 mil personas. Foto: AFP.

Más de 70 mil personas entraron en Ceuta y decenas murieron

Las cifras se dispararon. Las autoridades españolas dijeron que más de 70 mil personas entraron en Ceuta de forma irregular. Según las cifras oficiales, más de 80 personas se ahogaron o murieron aplastadas en una estampida.

Los grupos de chat también parecen haber desempeñado un papel importante.

Un informe del analista de seguridad español Chema Gil identificó dos grupos públicos de WhatsApp administrados por números de teléfono argelinos, con un total de 3,700 miembros, que ofrecían consejos sobre las rutas hacia Ceuta. En los chats se instaba a los miembros a actuar con rapidez.

A la noche siguiente, el hambre y la hostilidad habían empujado a la gran mayoría a dar media vuelta. Miles de personas siguen varadas, sobre todo africanos subsaharianos y menores no acompañados que no pueden ser deportados.

Marruecos advirtió a España riesgos por sentencia

Marruecos había advertido a España, antes de la crisis en Ceuta, de los riesgos migratorios que entrañaba una reciente decisión judicial española, afirmó a la AFP un alto cargo marroquí.

Según este alto cargo, que habló bajo condición de anonimato, las autoridades marroquíes habían alertado a España del riesgo planteado por la reciente decisión del Tribunal Supremo español que estipulaba que la devolución inmediata de un migrante no se aplicaría a los llegados por mar.

Explicamos que esa sentencia iba a crearnos un problema. Y ha creado un problema”, dijo.

Según el alto cargo marroquí, los contactos comenzaron en torno al “22-23 de julio, cuando las redes sociales empezaban a hablar” de esta nueva decisión.

La portavoz del gobierno español, Elma Saiz, negó sin embargo que hubiera informaciones de que podría producirse un hecho de estas características.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró que la crisis estaba relacionada con un rumor lanzado “por las mafias de traficantes de personas”, con una interpretación deshonesta de la sentencia.

Con información de Reuters.

*mcam