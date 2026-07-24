SpaceX logra exitoso vuelo del Starship en su primera prueba tras salir a bolsa

El megacohete Starship, desarrollado por SpaceX para viajar a la Luna y a Marte, realizó el viernes un vuelo de prueba exitoso, el primero desde la salida a bolsa de la compañía en junio.

"¡Starship está intacto, flotando en el océano y transmitiendo telemetría!", dijo Elon Musk, director de la compañía, en X.

Este coloso metálico de 124 metros de altura despegó hacia el cielo de Texas poco antes de las 18:00 hora local.

Se trataba del ensayo número 13 de este cohete, el más grande y potente jamás desarrollado, y del segundo vuelo de su última versión, denominada V3.

Después de que las dos etapas del cohete se separaran en el aire, se llevaron a cabo con éxito varias pruebas y maniobras con el propulsor antes de que terminaran su recorrido en el agua, tal como estaba previsto.

La nave amerizó tranquilamente en el océano Índico entre los estruendosos vítores de los empleados de SpaceX, que seguían en directo las imágenes desde la base de la empresa.

"Es el amerizaje más suave que hemos logrado", exclamó Dan Huot, un responsable de SpaceX durante la retransmisión en directo, evocando "un escenario soñado".

Si bien SpaceX ya había demostrado que podía recuperar el gigantesco propulsor gracias a una técnica compleja en la que el artefacto regresa a la torre de lanzamiento para ser capturado por brazos mecánicos, el objetivo del viernes era poner a prueba los límites del aparato, para lo cual se apagaron deliberadamente varios motores.

SpaceX afirma que quiere utilizar este cohete en los próximos años para viajes rápidos entre grandes metrópolis de la Tierra, pero también para llegar a Marte y a la Luna, ya que está previsto que Starship desempeñe un papel importante en el programa lunar Artemis de la NASA.

Debut bursátil impulsa expectativas

El vuelo de prueba se produjo pocas semanas después de la salida a bolsa de SpaceX, considerada una de las operaciones financieras más relevantes del sector aeroespacial en los últimos años.

El debut permitió que la compañía de Elon Musk comenzara a cotizar públicamente, ampliando su acceso a capital para financiar proyectos de gran escala, entre ellos el desarrollo de Starship, la expansión de Starlink y nuevas iniciativas de exploración espacial.

Los inversionistas siguen de cerca el desempeño técnico de Starship, ya que cada prueba influye directamente en la percepción sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus objetivos comerciales y tecnológicos.

Un ensayo exitoso suele fortalecer la confianza del mercado al demostrar avances en un programa que requiere inversiones multimillonarias y que será clave para futuros contratos con clientes gubernamentales y privados.

Tras su llegada al mercado bursátil, analistas han señalado que SpaceX enfrenta una presión mayor para combinar innovación con resultados financieros sostenibles.

A diferencia de cuando era una empresa privada, ahora deberá responder a los accionistas mediante reportes periódicos sobre ingresos, rentabilidad y avances en sus principales proyectos, en un contexto de fuerte competencia dentro de la industria espacial.

El éxito del vuelo también refuerza la posición estratégica de la compañía en el sector aeroespacial.

Además de su papel en las misiones del programa Artemis de la NASA, Starship es considerada la pieza central de los planes de SpaceX para desarrollar transporte espacial reutilizable, misiones de carga y, a largo plazo, vuelos tripulados hacia la Luna y Marte, objetivos que respaldan buena parte de las expectativas de crecimiento de la empresa tras su debut en bolsa.