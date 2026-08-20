Canadá y Estados Unidos aceleran negociación para evitar nuevos aranceles de Trump

Representantes de Estados Unidos y Canadá se reunieron el jueves para cerrar un acuerdo comercial que evite los nuevos aranceles con los que amenaza el presidente estadunidense, Donald Trump.

El ministro canadiense responsable del comercio bilateral con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, viajó a Washington para reunirse con su contraparte, el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, informó previamente a los líderes regionales de Canadá sobre los lineamientos del para estabilizar el comercio bilateral.

"Estamos avanzando y nos quedaremos aquí haciendo el trabajo necesario hasta que lo logremos", señaló LeBlanc a la salida de la reunión de tres horas.

Su contraparte estadunidense comentó también que las partes están "muy cerca" de un acuerdo, según declaraciones recogidas por la AFP en el lugar.

Canadá y Estados Unidos informaron el miércoles que están próximos a formalizar el convenio, en medio de la suspensión por tres días por parte del presidente estadunidense, Donald Trump, de la entrada en vigor de nuevos aranceles del 50% sobre varios productos canadienses.

Carney comunicó a los dirigentes de las provincias y los territorios los detalles de la negociación, cuyos detalles no han sido revelados públicamente.

Los gobiernos provinciales disponen de varias competencias propias, como la de ordenar la reactivación de las venta de alcohol estadunidense, retirado de las estanterías en varias provincias en 2025.

"El primer ministro nos pidió (...) volver a poner a la venta el alcohol estadunidense", declaró a periodistas el dirigente de la provincia de Nueva Escocia, Tim Houston, quien dijo que este punto "molestó mucho a Estados Unidos".

Indicó que, incluso si se reanuda la venta de alcohol estadunidenses, no hay garantía de que los canadienses lo compren por la frustración por el trato de Trump a Canadá, incluidas sus reiteradas amenazas de anexión.

"Ha sido emocionalmente agotador y ha tenido un impacto emocional que durará mucho tiempo", aseguró Houston.

Houston declinó comentar sobre la posible reducción de aranceles estadunidenses, pero afirmó que, en términos generales, el acuerdo parece ser "el mejor resultado posible al que podemos aspirar al tratar con esta administración".

También preserva "los elementos fundamentales de la gestión de la oferta", dijo, en referencia a la política canadiense que regula la oferta de productos lácteos y avícolas, al imponer sanciones prohibitivas a los proveedores estadunidenses por encima de ciertos volúmenes.

Este jueves el primer ministro canadiense se comunicó el jueves con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para abordar el "comercio en América del Norte".