Deudas asfixian a millones en Argentina: miles marchan contra las políticas de Milei

Agobiadas por las obligaciones, miles de personas se manifestaron el jueves en Buenos Aires para pedir medidas de alivio ante el alto endeudamiento de los hogares que alcanzó su mayor nivel en 20 años bajo el gobierno de Javier Milei.

Más de 5.8 millones de argentinos - el 12.5 por ciento de la población - están en mora en sus préstamos, un nivel inédito desde la gran crisis de 2001, según datos del Banco Central.

"Soy un argentino más con deudas, trabajo de manera particular y la verdad es que, día a día, esto se hace cada vez más difícil de sobrellevar", dijo a la AFP Mariano Almeyda, un abogado de 47 años, durante la protesta.

Los manifestantes dirigieron sus reclamos contra el presidente Milei y sus políticas de austeridad y desregulación de las tasas de interés.

"El gobierno tiene que salir de esa mirada obtusa que está teniendo y empezar a ver un poco más la realidad de lo que estamos sufriendo", añadió Almeyda.

La protesta contó con el apoyo de las principales centrales sindicales (CGT y CTA) y partidos de izquierda. Ocupó parte de la Plaza de Mayo situada junto al Ministerio de Economía, que fue acordonado con vallas y una fuerte presencia policial.

Entre las banderas de sindicatos se vieron pancartas con mensajes contra billeteras digitales que funcionan como prestamistas.

Los manifestantes reclaman la intervención del Estado para reestructurar o gestionar el endeudamiento excesivo de los hogares y regular las tasas de interés exorbitantes que se cobran fuera del sistema financiero formal, al que deben acceder por falta de crédito bancario.

En una entrevista reciente, Milei afirmó que la deuda es "un asunto entre privados" en el que el Estado no debe intervenir.

"Hoy movilizamos al Ministerio de Economía contra un modelo que empuja a las familias argentinas a endeudarse para comer, pagar el alquiler y sostener los servicios básicos", señaló por su parte la CGT en X tras la marcha.