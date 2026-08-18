Trump suspende temporalmente los nuevos aranceles del 50 por ciento a Canadá
Los aranceles que buscaba implementar Estados Unidos afectarían a importaciones por un valor de 20 mil millones de dólares
Trump anunció suspensión temporal de los nuevos aranceles del 50 por ciento sobre productos canadienses.
"He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana durante un período de tres días, basándome en el hecho de que Canadá y Estados Unidos, supeditados a la finalización de documentos, ¡tienen un ACUERDO!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Los aranceles a Canadá fueron anunciados en junio y Estados Unidos alegaba un trato discriminatorio por parte de la industria canadiense en sectores como el automovilístico, alcohol y lácteos. Los productos que se iban a ver afectados por estos aranceles del 50 por ciento eran el vino, palos de hockey y productos industriales como cemento.
Los nuevos aranceles ahora suspendidos afectarían a importaciones por valor de unos 20 mil millones de dólares y se aplicarían independientemente de que los productos canadienses puedan acogerse al trato preferencial previsto en el acuerdo comercial T-MEC, que ha protegido a gran parte de la industria canadiense de los anteriores aranceles estadounidenses.