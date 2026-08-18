Trump suspende temporalmente los nuevos aranceles del 50 por ciento a Canadá

Trump anunció suspensión temporal de los nuevos aranceles del 50 por ciento sobre productos canadienses.

"He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana durante un período de tres días, basándome en el hecho de que Canadá y Estados Unidos, supeditados a la finalización de documentos, ¡tienen un ACUERDO!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La suspensión de los aranceles a Canadá durará solo tres días. Especial.

Los aranceles a Canadá fueron anunciados en junio y Estados Unidos alegaba un trato discriminatorio por parte de la industria canadiense en sectores como el automovilístico, alcohol y lácteos. Los productos que se iban a ver afectados por estos aranceles del 50 por ciento eran el vino, palos de hockey y productos industriales como cemento.

Los nuevos aranceles ahora suspendidos afectarían a importaciones por valor de unos 20 mil millones de dólares y se aplicarían independientemente de que los productos canadienses puedan acogerse al trato preferencial previsto en el acuerdo comercial T-MEC, que ha protegido a gran parte de la industria canadiense de los anteriores aranceles estadounidenses.