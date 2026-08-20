El Canal de Panamá reducirá sus tránsitos diarios por fenómeno de El Niño más severa de lo previsto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció el jueves que limitará el número de tránsitos diarios de buques a partir de septiembre, ante el descenso de lluvias provocado por el fenómeno de El Niño. La medida representa un giro respecto al compromiso que la propia autoridad había expresado en mayo, cuando descartó imponer restricciones al paso de embarcaciones durante este año.

Según el comunicado de la ACP, los cruces diarios bajarán de un promedio de 35-36 a 34 buques a partir del 3 y 4 de septiembre, y a 32 a partir del 15 de ese mes. En términos de esclusas, la capacidad de las Neopanamax quedará limitada a nueve cupos diarios y la de las Panamax, más antiguas, a 25, cifra que bajará a 23 a partir del 15 de septiembre.

El Canal, por donde transita cerca del 5 por ciento del comercio marítimo mundial, tenía capacidad para gestionar hasta 40 tránsitos al día.

La vía interoceánica funciona con agua de lluvia almacenada en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, cuyos niveles han disminuido por los efectos adversos de El Niño.

La ACP detalló que las precipitaciones acumuladas en la cuenca del canal entre mayo y agosto fueron un 34 por ciento inferiores al promedio histórico, mientras que el caudal que ingresó al cauce cayó un 44 por ciento por debajo de lo habitual.

La autoridad advirtió, en una carta enviada a las navieras, que la severidad prevista del fenómeno para los próximos meses y para 2027 "podría incluso reducir más las precipitaciones".

Calados aplazados y subastas millonarias

Pese a la reducción de tránsitos, la ACP decidió posponer los ajustes de calado programados: el límite de 14.63 metros en las esclusas Neopanamax se retrasó hasta el 2 de septiembre, mientras que la reducción a 14.48 metros se aplazó hasta el 1 de octubre. Un calado más bajo implica que los buques deben transportar menos carga para cruzar con seguridad.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, señaló que este episodio de El Niño podría prolongarse más que en ocasiones anteriores, lo que obligaría a mantener restricciones similares a las aplicadas durante la sequía de 2023 y 2024, cuando los tránsitos diarios llegaron a bajar de 38 a 22.

"La experiencia del 23 y 24 nos ha preparado muy bien para esto en lo que conocemos y nos ha preparado con la disciplina para poder atender lo que desconocemos, así que el Canal no improvisa", afirmó Vásquez en un evento empresarial.

La ACP advirtió además que una menor disponibilidad de cupos diarios podría incrementar los tiempos de espera para las embarcaciones sin reserva confirmada, ya que nueve de cada diez cruces se programan con antelación.

Los espacios restantes se subastan, mecanismo que en abril llevó a un buque a pagar hasta 4 millones de dólares por cruzar con urgencia un cargamento de hidrocarburos, ante la mayor demanda generada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, muy por encima del promedio histórico de 135 mil dólares.

La autoridad canalera no descartó nuevas medidas restrictivas según el comportamiento de las lluvias en las próximas semanas y aseguró que anunciará cualquier ajuste futuro con la mayor antelación posible.

A mediano plazo, la ACP prevé construir un embalse de 4.600 hectáreas en el río Indio, con una inversión de mil 600 millones de dólares, para garantizar el suministro de agua al canal y a la mitad de la población panameña que depende de esas cuencas. Los trabajos, que afectarán a unas 2 mil personas, deberán iniciar en 2028 y concluir en 2031.