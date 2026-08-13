Trump anuncia aranceles de hasta el 100 por ciento a drones importados; alega motivos de seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles de hasta el 100 por ciento sobre las importaciones de drones y sus componentes, una industria dominada por China.

El mandatario justificó la decisión por motivos de seguridad nacional, según un comunicado de la Casa Blanca.

La medida incluye tarifas a la importación de determinados sistemas de aeronaves no tripuladas, incluidos aquellos con un peso de despegue superior a 25 kilogramos.

Se aplicará un arancel del 15 por ciento a los drones y componentes procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, y un arancel ad valorem del 10% a los drones procedentes del Reino Unido, añadió la Casa Blanca.

Además, se prevé un arancel del 25 por ciento para los drones más pequeños.

Según Trump, el objetivo es "fomentar la producción" de drones en Estados Unidos y "reducir la dependencia" de proveedores extranjeros.

La empresa china DJI, fundada en 2006, ha acaparado más de dos tercios de los mercados mundiales de drones en los últimos años, según varios estudios.

Estos nuevos aranceles deben entrar en vigor en su mayoría el 3 de septiembre.