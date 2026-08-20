Japón ejecuta a un hombre condenado por provocar un incendio que dejó cinco muertos

Un hombre condenado a muerte fue ejecutado este viernes en Japón por provocar un incendio en una sala de máquinas de un popular juego de azar en 2009 que dejó cinco fallecidos, informaron las autoridades.

Se trata de la primera ejecución en Japón desde que la primera ministra Sanae Takaichi asumió el cargo en octubre pasado. La anterior, la de Takahiro Shiraishi, conocido como el "asesino de Twitter" y quien mató y descuartizó a nueve personas, se remonta a junio de 2025.

Sunao Takami, el hombre ejecutado este viernes, roció con gasolina un salón de pachinko, una especie de juego de pinball vertical que utiliza bolas metálicas, cerca de su domicilio en Osaka, antes de prenderle fuego.

Las llamas causaron la muerte de cuatro clientes y un empleado.

"Este incidente tuvo consecuencias extremadamente graves (...) y conmocionó a la sociedad e infundió un profundo sentimiento de miedo", aseguró a los periodistas el ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi.

"Ordené la ejecución de la sentencia de muerte tras considerar el asunto con la mayor cautela posible", aseguró el funcionario.

También señaló que a Takami, de 58 años, solo se le informó de su inminente ejecución este viernes por la mañana, como es la práctica habitual en Japón.

La cadena NHK informó que fue ahorcado en Osaka.

Japón y Estados Unidos son los únicos miembros del G7 que recurren a la pena de muerte.

En todo el mundo, las ejecuciones en 2025 se dispararon un 78% hasta alcanzar la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1981, con 2.707 personas ejecutadas en 17 países, según esa oenegé.

A pesar de las críticas, en particular sobre la lentitud de los procedimientos y las condiciones de ejecución, la opinión pública japonesa sigue siendo favorable en su gran mayoría a la pena capital.