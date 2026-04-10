Bombardeos de Israel en Líbano dejan más de 2 mil muertos

La guerra en Medio Oriente entra en una fase especialmente tensa, marcada por negociaciones inciertas, amenazas cruzadas y un aumento significativo de víctimas civiles, particularmente en Líbano. Mientras avanzan contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, las operaciones militares de Israel continúan generando fuertes cuestionamientos internacionales por su impacto humanitario.

El conflicto mantiene repercusiones globales, desde el suministro energético hasta la estabilidad regional, en un contexto donde los esfuerzos de alto el fuego conviven con acciones bélicas de gran escala.

Bombardeos de Israel en Líbano elevan críticas

Uno de los puntos más críticos de la guerra sigue siendo el territorio libanés, donde los bombardeos de Israel han dejado un saldo devastador. De acuerdo con autoridades sanitarias, los ataques más recientes provocaron al menos 357 muertes en una sola jornada, elevando el total a cerca de 2 mil muertos desde el inicio de las hostilidades en marzo.

Estas cifras han intensificado las acusaciones contra Israel por el uso desproporcionado de la fuerza, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas, donde la población civil resulta la principal afectada.

Organismos humanitarios y diversos analistas han advertido que la magnitud de los ataques podría constituir violaciones al derecho internacional humanitario, al no distinguir adecuadamente entre objetivos militares y civiles.

Los bombardeos de Israel han dejado cientos de víctimas en Líbano. REUTERS

Mientras tanto, Israel sostiene que sus operaciones están dirigidas contra combatientes del grupo Hezbolá, aliado de Teherán, y asegura haber eliminado a más de 180 de sus integrantes en recientes ofensivas.

Sin embargo, el elevado número de víctimas civiles y la destrucción de infraestructura básica han alimentado un creciente rechazo internacional, así como llamados urgentes a un cese de hostilidades que incluya al Líbano, algo que el gobierno israelí ha rechazado discutir.

En este contexto, el movimiento Hezbolá ha intensificado sus ataques, reivindicando el lanzamiento de drones y cohetes contra posiciones militares israelíes y ciudades fronterizas, lo que mantiene activa la espiral de violencia.

Negociaciones tensas y amenazas cruzadas

Las negociaciones entre Washington y Teherán continúan bajo alta presión. Una delegación iraní, encabezada por altos funcionarios, llegó a Islamabad para participar en conversaciones que buscan establecer un alto el fuego más amplio.

No obstante, Irán ha condicionado cualquier avance a dos puntos clave: un cese inmediato de los ataques en Líbano y el desbloqueo de sus activos internacionales.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha endurecido su discurso, al advertir sobre posibles acciones militares si no se alcanza un acuerdo.

“Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen cartas”, dijo Trump. “La única razón por la que están vivos hoy es para negociar”.

Estas declaraciones reflejan una estrategia de presión que combina diplomacia con amenazas explícitas, en un momento en que la estabilidad regional depende en gran medida del resultado de estas conversaciones.

Al mismo tiempo, Trump ha prometido reabrir el estratégico estrecho de Ormuz “con o sin” la cooperación iraní, subrayando la importancia de esta vía para el comercio global de energía.

En el terreno, la situación sigue siendo volátil. El corte de internet en Irán ha superado las mil horas, según la organización NetBlocks, lo que dificulta la circulación de información independiente y aumenta la incertidumbre sobre lo que ocurre dentro del país.

Simpatizantes del movimiento hutí, respaldado por Irán, prendieron fuego a las banderas de Israel y Estados Unidos durante una manifestación en solidaridad con Irán y Líbano. AFP

A nivel internacional, incluso sectores económicos comienzan a resentir el impacto del conflicto. La asociación de aeropuertos europeos ha alertado sobre una posible escasez de combustible si el tráfico marítimo no se normaliza en las próximas semanas.

En este escenario, la persistencia de los bombardeos en Líbano y la negativa de Israel a incluir este frente en las negociaciones de alto el fuego complican cualquier intento de desescalar el conflicto.

Con información de AFP.