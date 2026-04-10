Trump anuncia el “reinicio más poderoso del mundo” antes de las conversaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este viernes lo que calificó como el “REINICIO MÁS PODEROSO DEL MUNDO” en una publicación en Truth Social, horas antes de que comiencen las primeras conversaciones de paz cara a cara con Irán.

El mensaje, breve pero contundente, fue interpretado como una señal de que Washington busca proyectar fuerza y liderazgo en el marco de la crisis regional, marcada por el cierre del estrecho de Ormuz y los enfrentamientos en Líbano.

Guerra en Líbano complican negociaciones de paz

El estrecho de Ormuz sigue bloqueado este viernes, mientras Israel mantiene su ofensiva contra Hezbolá en el Líbano. Ambos conflictos fueron señalados por Estados Unidos e Irán como violaciones al alto el fuego acordado apenas dos días antes, justo en la antesala de las primeras conversaciones de paz desde el inicio de la guerra.

Aunque la tregua detuvo los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, no logró poner fin al bloqueo marítimo ni a la escalada en el Líbano, donde los ataques israelíes han causado centenares de víctimas.

El presidente estadounidense Donald Trump acusó a Irán de incumplir el acuerdo al no permitir el tránsito de petróleo por Ormuz, afirmando que “ese no es el pacto que tenemos”.

Irán, en cambio, denunció que los ataques israelíes contra zonas densamente pobladas del Líbano, con más de 250 muertos en un solo día, constituyen una violación directa de la tregua. Teherán insiste en que el alto el fuego debe aplicarse también al frente libanés, mientras que Washington y Tel Aviv sostienen que el acuerdo solo cubre la relación bilateral entre Estados Unidos e Irán.

Negociaciones en medio de la tensión

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán están previstas para iniciar el sábado en Islamabad, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El centro de la capital paquistaní fue cerrado al público y se estableció una “zona roja” de tres kilómetros alrededor del hotel Serena, donde se alojarán las delegaciones.

La representación iraní será encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, mientras que la estadounidense estará liderada por el vicepresidente JD Vance.

El bloqueo del estrecho ha generado la mayor interrupción energética global registrada. Antes de la guerra, cruzaban diariamente unos 140 barcos con cerca de 20 millones de barriles de crudo; el viernes apenas un superpetrolero iraní logró atravesar la vía marítima.

En Estados Unidos, los precios al consumo registraron en marzo su mayor alza en casi cuatro años, impulsados por el encarecimiento del petróleo y los efectos de los aranceles, lo que complica las expectativas de reducción de tasas de interés.

Aunque Trump proclamó la victoria, los objetivos iniciales de la guerra no se cumplieron: Irán mantiene misiles, drones y más de 400 kilos de uranio enriquecido cercano al nivel necesario para fabricar una bomba.

Líbano, pieza importante en las negociaciones

Irán busca en las negociaciones el levantamiento de sanciones, el reconocimiento de su control sobre Ormuz y la posibilidad de cobrar peajes a buques internacionales. El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, exigió además indemnizaciones por los daños de la guerra y prometió castigar a los “agresores criminales”.

Estados Unidos, por su parte, exige que Irán renuncie al enriquecimiento nuclear, abandone sus misiles y deje de apoyar a sus aliados regionales, demandas que han estado sobre la mesa durante años.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que iniciará conversaciones con el gobierno libanés para buscar el desarme de Hezbolá y establecer relaciones pacíficas. Washington confirmó que acogerá una reunión entre Israel y Líbano la próxima semana.

Israel atacó lanzaderas en el Líbano y Hezbolá respondió con misiles contra la ciudad de Haifa, reanudando los enfrentamientos tras los ataques israelíes del miércoles.

Con información de Reuters.