Barril de petróleo supera los 100 dólares por guerra en Irán; liberan reservas

Los precios del petróleo subieron el jueves más del 9 por ciento para superar la marca de 100 dólares por barril, tras los nuevos ataques iraníes contra infraestructuras en Oriente Medio, que opacaron un acuerdo internacional para liberar reservas de crudo.

A las 03:05 GMT, el barril de petróleo Brent del mar del Norte subía más del 9 por ciento a 101.59 dólares, mientras que el estadunidense West Texas Intermediate (WTI) aumentaba casi un 9 por ciento a 96 dólares en el comercio asiático.

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron el miércoles liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, en una acción dirigida a calmar el mercado del hidrocarburo.

No obstante, la medida no aplacó los temores de una asfixia del suministro energético desde Oriente Medio, en momentos en los que está prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial.

Irán ha intensificado sus intentos de interrumpir el suministro de crudo, y el jueves se informó de ataques contra dos petroleros en aguas iraquíes.

Irak ya había anunciado una reducción en su producción debido a la crisis. Kuwait y Arabia Saudita siguieron su ejemplo.

Con el alza del petróleo, las principales bolsas asiáticas volvieron a operar en baja.

El jueves se registraron caídas en las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shangái, Sídney, Seúl, Bangkok, Wellington, Singapur, Taipéi, Manila y Yakarta.

La tensión energética provocó caídas en bolsas asiáticas como Tokio. REUTERS

Temor a una crisis energética global

El repunte del crudo ocurre en un contexto de alta sensibilidad del mercado energético ante cualquier interrupción en el Golfo Pérsico, una región que concentra cerca de un tercio de la producción mundial de petróleo.

Analistas citados por Bloomberg advierten que la posibilidad de bloqueos o ataques en rutas estratégicas, especialmente en el Estrecho de Ormuz, suele provocar fuertes alzas en los precios debido a que por ese paso marítimo circula aproximadamente el 20 por ciento del crudo que se comercia en el mundo.

La escalada también ha reavivado preocupaciones sobre la estabilidad del suministro global en un momento en que el mercado ya operaba con márgenes ajustados. Datos de la Agencia Internacional de la Energía indican que, pese a las reservas estratégicas de los países industrializados, la capacidad de producción adicional disponible en el corto plazo es limitada.

Cualquier reducción significativa de exportaciones desde países del Golfo puede trasladarse rápidamente a los precios internacionales. Además del impacto energético, el alza del petróleo suele tener efectos directos en la inflación y en los mercados financieros globales.

De acuerdo con análisis del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, aumentos abruptos del crudo elevan los costos de transporte y producción en múltiples sectores, lo que puede presionar los precios al consumidor y frenar el crecimiento económico, especialmente en países importadores de energía.

Con información de AFP.