Secuestran a exalcalde de Tlaquilpa en carretera de Zongolica

El exalcalde de Tlaquilpa, Nabor Sánchez Salas, fue secuestrado la noche del sábado en la carretera federal 123 Orizaba-Zongolica, a la altura del tramo Los Naranjos, confirmaron autoridades regionales y habitantes de la zona. El hecho desató un operativo de búsqueda en una región donde hay presencia de grupos armados y disputas territoriales.

Los reportes señalan que el exedil circulaba en su vehículo particular cuando hombres armados le cerraron el paso y lo obligaron a descender para subirlo por la fuerza a otra unidad.

El ataque ocurrió entre las 21:00 y 22:00 horas, en un tramo carretero donde en los últimos meses se han registrado asaltos, desapariciones y agresiones contra transportistas.

Tras el aviso ciudadano, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo en caminos rurales y brechas que conectan Tenejapan con Tlaquilpa, Tequila y Zongolica. Hasta la tarde del domingo no había reporte de detenidos ni información oficial sobre su paradero.

Sánchez Salas se dedica al comercio ferretero en la región. Su familia confirmó la desaparición y pidió apoyo para aportar información que permita localizarlo, mientras habitantes de la sierra expresaron preocupación por el incremento de hechos violentos en la zona.

El caso se suma a una serie de agresiones contra exautoridades municipales con arraigo en la región montañosa central. Estas tensiones se combinan con las rutas de trasiego en la región y disputas comunitarias. La Fiscalía General del Estado no ha emitido un reporte sobre el avance de las investigaciones.