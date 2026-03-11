AIE liberará 400 millones de barriles petróleo para frenar alza de precios por guerra en Irán

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomendó el miércoles la liberación de 400 millones de barriles de petróleo, la mayor medida de este tipo en su historia, con el fin de intentar frenar la subida de los precios del crudo en un escenario de guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

La AIE dijo que la liberación había sido acordada por unanimidad por los 32 países miembros. Es la sexta medida de este tipo que ha tomado desde su creación en la década de 1970, y su objetivo es evitar una nueva subida de los precios del petróleo por el temor a que los ataques iraníes sigan bloqueando las exportaciones de petróleo del Oriente Medio a los mercados.

"Los retos a los que nos enfrentamos en el mercado del petróleo no tienen precedentes en cuanto a su magnitud, por lo que me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de una envergadura sin precedentes", dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

La AIE, que tiene su sede en París, hizo estas declaraciones mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, presidía una reunión de los líderes del G7 para debatir la cuestión.

"Las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro", comunicó la AIE, que añadió que estas medidas se "complementarán con más de emergencia de algunos países".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lanzó ataques contra Irán junto con Israel el 28 de febrero, apareció al final de un video de la reunión del G7 presidida por Macron diciendo: "Creo que estamos teniendo un impacto tremendo en el mundo".

Los precios del petróleo subían casi un 4% el miércoles, ya que los nuevos ataques contra buques en el estrecho de Ormuz ahondaban el temor a una interrupción del suministro. Los analistas dijeron que la liberación de reservas era insuficiente para aliviar esas preocupaciones.

"No me sorprende que el mercado esté reaccionando así, dado que el anuncio ya estaba descontado", dijo Gary Ross, director ejecutivo de Black Gold Investors y veterano analista del mercado petrolero. "Esta situación no es manejable sin una destrucción de la demanda y unos precios mucho más altos, a menos que el conflicto termine".

Analistas han señalado que el ritmo de las liberaciones diarias de las reservas de la AIE será tan importante como el volumen total, si no más.

Si se liberaran 100 millones de barriles durante el próximo mes, el ritmo diario ascendería a unos 3.3 millones de barriles al día, una fracción de la interrupción real de unos 20 millones de barriles al día, con el estrecho de Ormuz entre Irán y Omán efectivamente bloqueado.

