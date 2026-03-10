Trump advierte de "graves consecuencias" si Irán bloquea el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó el martes una dura advertencia a Irán, instándolo a no colocar minas en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

En su plataforma Truth Social escribió: “Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retirarán de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”.

La declaración se produjo después de que Teherán prometiera que ningún cargamento de petróleo del Golfo pasará por esa vía mientras continúe la guerra.

Confusión sobre escoltas navales

La Casa Blanca aclaró que Estados Unidos aún no ha escoltado a ningún petrolero a través del estrecho. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, respondió a preguntas sobre una publicación borrada del secretario de Energía, Chris Wright, quien había afirmado que la Marina había escoltado con éxito un buque para garantizar el flujo de petróleo hacia los mercados mundiales.

Fuentes citadas por Reuters revelaron que unos 150 soldados estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra con Irán, una cifra muy superior a la reconocida públicamente por el Pentágono, que hablaba de ocho casos graves. Posteriormente, el Pentágono confirmó que alrededor de 140 militares han sufrido heridas en los diez días de conflicto.

El día más intenso de ataques

El martes, tanto el Pentágono como residentes iraníes describieron la jornada como la más intensa de bombardeos desde el inicio de la guerra.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró: “Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: el mayor número de cazas, el mayor número de bombarderos, el mayor número de ataques, una inteligencia más refinada y mejor que nunca”.

En Teherán, habitantes relataron escenas de devastación: “Fue como el infierno. Bombardearon por todas partes, cada rincón de Teherán. Mis hijos ahora tienen miedo de dormir. No tenemos adónde ir”, dijo un residente bajo condición de anonimato.

Impacto económico y expectativas

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que bloqueará los envíos de petróleo desde el Golfo si no cesan los ataques de Estados Unidos e Israel, aumentando el riesgo para la economía mundial. Trump respondió amenazando con golpear a Irán con más fuerza si se interrumpe el flujo energético.

A pesar de la escalada militar, los mercados internacionales interpretaron las declaraciones de Trump del lunes, cuando dijo que la guerra estaba “prácticamente terminada”, como una señal de que podría ponerle fin pronto. Los precios del crudo, que habían registrado una histórica subida, se revirtieron en gran parte, y las bolsas asiáticas y europeas se recuperaron de las caídas iniciales.

Con información de Reuters.