Ataque iraní golpea centro estratégico de gas en Catar

Irán causó "daños considerables" en el mayor centro de distribución de gas del mundo, situado en Catar, según informó el jueves la empresa energética de este Estado del Golfo.

Los países vecinos aliados de Washington son el principal objetivo de los ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

Teherán ha puesto el ojo en instalaciones energéticas de la región.

QatarEnergy afirmó que se habían "desplegado inmediatamente equipos de emergencia para contener los incendios" en las instalaciones de Ras Laffan, en la costa norte de Catar, provocados por el impacto de misiles de Irán.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar condenó lo que calificó de "brutal ataque iraní contra Ras Laffan", y afirmó que representaba una "amenaza directa para su seguridad nacional".

Posteriormente, la cancillería catarí ordenó a dos diplomáticos de Irán que abandonaran el país en un plazo de 24 horas.

El Ministerio de Defensa de Doha afirmó que sus defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra Ras Laffan, sin que se hayan registrado víctimas.

Infraestructura bajo ataque

Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles un importante yacimiento gasístico de Irán en el Golfo, provocando un incendio, informó la televisión estatal iraní.

Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista", reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

El yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70 por ciento del gas natural doméstico de la república islámica.

Poco después el presidente de Estados Unidos aseguró que no desea que se produzcan más ataques contra la infraestructura energética iraní tras la incursión contra el yacimiento de gas de South Pars.

Trump, que conocía de antemano el ataque israelí contra South Pars, lo apoyó como un mensaje a Teherán por su bloqueo del estrecho de Ormuz, y podría volver a estar dispuesto a atacar más instalaciones energéticas iraníes dependiendo de las futuras acciones de la república islámica en la vía navegable, según el Journal.

Durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

La actual guerra se desencadenó por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero contra Irán. Ese día mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei y, desde entonces, el conflicto se extendió por Oriente Medio.

Con información de AFP.