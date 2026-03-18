Trump asiste a la repatriación de militares muertos en accidente aéreo en guerra contra Irán.

El presidente Donald Trump asistió el miércoles a la ceremonia de retorno de los cuerpos de los seis tripulantes de un avión cisterna de Estados Unidos muertos la semana pasada luego de que el aparato se estrellara en el marco de la guerra con Irán.

Fue la segunda vez desde el inicio de la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán, el 28 de febrero, que Trump viajó a la base aérea de Dover, en Delaware, donde los restos de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses son repatriados.

El avión KC-135 se estrelló el 12 de marzo en el oeste de Irak, elevando a al menos 13 el número de soldados de Estados Unidos muertos en la campaña contra Irán. Un segundo avión dañado en el incidente aterrizó sin problemas.

"Su valentía nunca será olvidada", dijo la Casa Blanca en X tras el acto, que se celebró a puerta cerrada a petición de las familias.

Trump, vestido con un abrigo negro, saludó mientras los féretros cubiertos con la bandera estadunidense eran bajados de la parte trasera de un avión de transporte, según las fotografías difundidas por la Casa Blanca.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el máximo responsable militar estadounidense, Dan Caine, acompañaron a Trump, que no hizo declaraciones a los periodistas.

Trump no ofreció declaraciones sobre el estatus de la guerra en Irán durante la ceremonia de repatriación. AFP

En la anterior repatriación, el 7 de marzo, Trump asistió al retorno de los restos de seis militares miertos cuando un dron alcanzó un centro de mando estadunidense en Kuwait, en el segundo día de la guerra.

El "traslado digno" de los cuerpos de los miembros de las fuerzas armadas es uno de los deberes más solemnes que puede asumir un presidente de Estados Unidos.

Pero Trump fue objeto de críticas, incluso de algunos republicanos, por llevar una gorra de béisbol blanca con las siglas "USA" en el primer acto. La prensa estadunidense dijo luego que una fotografía del presidente luciendo su gorra, tomada durante la ceremonia, había sido utilizada en un correo electrónico dirigido a posibles donantes.

Estados Unidos atrapado en guerra con Irán

La guerra contra Irán ha reconfigurado el equilibrio de poder en Medio Oriente, con una implicación directa de Estados Unidos en operaciones aéreas, logísticas y de inteligencia.

Analistas advierten que el conflicto no solo tiene impacto regional, sino que también altera rutas estratégicas de comercio energético y eleva el riesgo de una confrontación más amplia con actores aliados de Teherán.

En Washington, la guerra ha intensificado el debate político sobre el alcance de la intervención militar y sus costos humanos y económicos. Sectores del Congreso han comenzado a cuestionar la estrategia del Ejecutivo, mientras crece la presión para definir objetivos claros y una posible ruta de salida del conflicto en un año marcado por tensiones internas.

A nivel internacional, aliados europeos y asiáticos siguen de cerca la evolución del conflicto, especialmente por su impacto en los precios del petróleo y la estabilidad global.

Organismos multilaterales continúan su llamado a evitar una escalada mayor, ante el temor de que la confrontación derive en una crisis prolongada con consecuencias económicas y de seguridad a escala mundial.

Con información de AFP.