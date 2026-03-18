¿Qué pasaría si el barril de petróleo vuelve a 120 dólares?: este es el impacto real en tu bolsillo

Un repunte del precio internacional del petróleo hasta niveles de 120 dólares por barril —o incluso superiores— no sería solo una señal de tensión geopolítica o volatilidad financiera. Para millones de hogares mexicanos significaría un cambio tangible en su costo de vida, en sus decisiones de consumo y en la estabilidad económica general.

Aunque el crudo suele analizarse desde la óptica de exportaciones, reservas o conflictos internacionales, su encarecimiento tiene efectos inmediatos y cotidianos. La gasolina, los alimentos, el transporte, las tasas de interés e incluso el empleo pueden verse alterados cuando la energía se vuelve más cara.

En México, donde el gasto energético sigue siendo un componente relevante del presupuesto familiar y del equilibrio fiscal, un shock petrolero puede convertirse en un fenómeno económico de amplio alcance.

Presión directa sobre el precio de la gasolina

Uno de los primeros impactos visibles sería el aumento potencial en los precios de los combustibles. Cuando el petróleo sube, se encarece la refinación, aumentan los precios internacionales de las gasolinas y se elevan los costos de importación, una variable especialmente sensible para el país.

Sin embargo, el efecto no siempre llega de forma inmediata al consumidor. El gobierno mexicano suele intervenir mediante la reducción o eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar incrementos bruscos en la bomba.

Este mecanismo actúa como un “amortiguador social”, pero traslada el costo a las finanzas públicas. En términos prácticos, el ciudadano puede no pagar de inmediato más por llenar el tanque, pero el subsidio se financia con recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud o programas sociales. El impacto, así, se difiere, pero no desaparece.

El efecto dominó en alimentos y transporte

Más allá de la gasolina, el encarecimiento del petróleo tiende a propagarse por toda la economía. El transporte de mercancías se vuelve más costoso, lo que presiona al alza los precios de alimentos frescos, productos manufacturados y servicios logísticos.

Este fenómeno es conocido como “inflación importada”, porque se origina fuera del país pero termina afectando el consumo interno. Trasladar frutas, carne o granos desde zonas productoras hasta los centros urbanos puede costar significativamente más.

Las empresas, enfrentadas a mayores gastos operativos, suelen trasladar parte de ese incremento al consumidor final, generando una cadena de ajustes de precios.

El sector logístico es particularmente vulnerable. En el transporte de carga, el combustible puede representar hasta 40% de los costos operativos. Un petróleo en niveles extremos puede provocar aumentos en tarifas de paquetería, encarecimiento del comercio electrónico y presiones en los precios del transporte interurbano.

Incluso el transporte público podría enfrentar tensiones financieras. Dependiendo de la política de subsidios y del margen presupuestal de los gobiernos locales, podrían surgir presiones para ajustar tarifas o incrementar apoyos públicos al sector.

Menor ingreso disponible y desaceleración económica

Para las familias, el efecto más profundo suele ser la reducción del ingreso disponible. Cuando suben gasolina, alimentos y servicios básicos, los hogares destinan una mayor proporción de su presupuesto a necesidades esenciales y recortan gastos en entretenimiento, tecnología, ropa o viajes.

Esta contracción del consumo puede desacelerar sectores completos de la economía. Comercios minoristas, turismo, manufactura de bienes duraderos y servicios recreativos suelen resentir una menor demanda cuando el poder adquisitivo se debilita.

Históricamente, los picos en los precios del petróleo han coincidido con periodos de inestabilidad económica global. Antes de la crisis financiera de 2008, el barril superó los 140 dólares. Episodios de tensión energética también se observaron entre 2011 y 2012, así como en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania.

Un petróleo persistentemente caro puede derivar en menor inversión empresarial, mayor cautela en los mercados financieros y, eventualmente, en incrementos del desempleo si las empresas ajustan sus planes de expansión o reducen costos.

La paradoja petrolera y el impacto financiero

México enfrenta además una paradoja estructural. Como país exportador de crudo, precios altos generan mayores ingresos petroleros para el Estado. No obstante, ese beneficio puede diluirse si al mismo tiempo aumentan los subsidios energéticos, se acelera la inflación y se encarecen las importaciones de combustibles y bienes intermedios.

El impacto también alcanza al sistema financiero. Si el shock petrolero presiona la inflación, el banco central podría mantener o elevar tasas de interés para contenerla. Esto encarece créditos hipotecarios, automotrices y empresariales, afectando decisiones de inversión y consumo.

Los mercados bursátiles suelen reaccionar con volatilidad ante estos escenarios. La incertidumbre sobre crecimiento económico, inflación y política monetaria puede provocar salidas de capitales o ajustes en valuaciones de empresas.

No obstante, los especialistas coinciden en que no solo importa el nivel del precio del petróleo, sino la velocidad y duración del aumento. Un salto súbito a 120 dólares puede desordenar presupuestos públicos, cadenas de suministro y expectativas económicas mucho más que un incremento gradual.

México ha avanzado en estabilidad macroeconómica, fortalecimiento de reservas internacionales y cierta diversificación energética. Aun así, su integración al mercado global y su dependencia parcial de combustibles importados mantienen vigente la vulnerabilidad ante choques petroleros.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz ha frenado el paso de petróleo- Reuters

Si el barril vuelve a niveles extremos, el efecto no se limitará a titulares financieros. Se reflejará en el costo de vida, en el dinamismo económico y en la capacidad del Estado para sostener políticas públicas.

En un mundo interconectado y energéticamente dependiente, el precio del petróleo continúa siendo uno de los indicadores capaces de redefinir el rumbo de la economía cotidiana. Y, para millones de personas, su impacto se mide menos en dólares por barril que en pesos disponibles al final del mes.

«pev»