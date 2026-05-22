Estados Unidos publica nuevos documentos y videos sobre ovnis

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la difusión de una segunda serie de documentos oficiales que registran encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), previamente clasificados como material reservado.

Esta nueva entrega, integrada por siete archivos en formato de texto, vídeo y audio, sigue a la publicación del pasado 8 de mayo de 162 documentos relacionados con avistamientos de ovnis y posibles contactos con vida extraterrestre.

Entre los materiales desclasificados figura una entrevista médica con los tres astronautas de la misión Apolo 12, Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, que en noviembre de 1969 se convirtió en la segunda expedición en alunizar.

Los tripulantes reportaron haber visto “destellos de luz o estelas luminosas” durante la oscuridad, mientras intentaban dormir. Posteriormente, la NASA concluyó que dichos fenómenos estaban vinculados a alteraciones en la visión provocadas por la exposición a rayos cósmicos.

También se hizo público un informe de inteligencia de la CIA en la antigua Unión Soviética, que describe un incidente ocurrido en el verano de 1973 donde un agente observó “un objeto aéreo no identificado, luminoso y de color verde brillante” que generó círculos concéntricos antes de desvanecerse.

Otro expediente, de 116 páginas, vinculado al Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas, sucesor del Proyecto Manhattan, y a la Fuerza Aérea, detalla avistamientos e investigaciones realizadas entre 1948 y 1950 en la base de Sandia, Nuevo México, principal centro de desarrollo nuclear estadounidense hasta 1971.

El documento recoge 209 reportes de “orbes verdes”, “discos” y “bolas de fuego” en las inmediaciones de la instalación. Según el Pentágono, los testigos describieron maniobras, desapariciones súbitas y explosiones de estos fenómenos.

El portal oficial war.gov/ufo, donde se concentran los materiales desclasificados desde el 8 de mayo, ha superado ya los mil millones de visitas, informó el Departamento de Guerra.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, destacó que estas cifras reflejan “niveles sin precedentes de interés en el tema y en el esfuerzo histórico de transparencia de la Administración Trump”.