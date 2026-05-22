OMS eleva a “muy alto” el riesgo de un brote de ébola a nivel nacional en el Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a “muy alto” el nivel de riesgo de que la variante Bundibugyo del ébola se transforme en un brote de alcance nacional en la República Democrática del Congo.

Esta cepa, para la cual no existe vacuna ni tratamiento aprobado, fue declarada el domingo como una emergencia de importancia internacional por la OMS.

“Estamos actualizando nuestra evaluación de riesgo: muy alto a nivel nacional, alto en el ámbito regional y bajo en el plano mundial”, explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

Hasta ahora se han confirmado 82 casos en el Congo, con siete muertes verificadas, 177 fallecimientos sospechosos y cerca de 750 casos bajo investigación.

En Uganda, la situación permanece controlada, con dos casos confirmados en viajeros procedentes del Congo, uno de ellos mortal, señaló Tedros.

“El potencial de propagación rápida de este virus es muy elevado, y eso ha cambiado por completo la dinámica”, advirtió Abdirahman Mahamud, director de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la OMS.

Las medidas implementadas en Uganda, como el rastreo intensivo de contactos y la cancelación de una concentración masiva, parecen haber sido efectivas para contener la expansión del virus, añadió Tedros.

Por su parte, Sylvie Briand, científica jefe de la OMS, indicó que un antiviral experimental llamado Obeldesivir podría administrarse a los contactos de casos de ébola para evitar que desarrollen la enfermedad.

El obeldesivir es un medicamento oral en fase experimental contra el COVID-19 desarrollado por Gilead Sciences (GILD.O).

Es un fármaco prometedor, pero debe aplicarse siguiendo un protocolo muy estricto”, puntualizó Briand.

Con información de Reuters.