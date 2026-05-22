Renuncia Tulsi Gabbard, directora de inteligencia de Estados Unidos

Tulsi Gabbard anunció su renuncia al cargo de directora de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, una noticia que fue adelantada por la cadena Fox News.

La dimisión, que se hará efectiva el próximo 30 de junio, responde, según explicó la propia Gabbard, a motivos personales vinculados con la salud de su esposo, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer.

En su carta de renuncia, presentada en el Despacho Oval ante el presidente Donald Trump y altos funcionarios de la administración, la excongresista expresó su “profunda gratitud por la confianza” depositada en ella y destacó la oportunidad de haber liderado la comunidad de inteligencia en un momento de grandes desafíos globales.

Gabbard, que anteriormente había servido como representante demócrata por Hawái en la Cámara de Representantes, asumió el cargo con la misión de reforzar la coordinación entre las distintas agencias de inteligencia del país.

Durante su gestión, se enfrentó a temas de alta sensibilidad, como la creciente tensión con Irán, los retos de la ciberseguridad y la necesidad de modernizar los sistemas de vigilancia y análisis de amenazas internacionales.