Cubanos protestan en la embajada de EU en La Habana contra imputación de Raúl Castro

Miles de ciudadanos cubanos se congregaron frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para expresar su rechazo a la reciente decisión del gobierno estadounidense de imputar al exlíder Raúl Castro por el derribo de dos aviones civiles ocurrido hace tres décadas. La concentración se convirtió en una demostración masiva de respaldo al histórico dirigente revolucionario y en un mensaje político hacia Washington.

La protesta comenzó poco después del amanecer en el emblemático Malecón habanero donde columnas de manifestantes avanzaron portando banderas cubanas, pancartas con consignas en defensa de la soberanía nacional y retratos de Raúl Castro, considerado por muchos como un héroe de la revolución. La convocatoria fue respaldada por organizaciones sociales, sindicatos y colectivos estudiantiles, que se sumaron para dar fuerza a la movilización.

Cubanos protestan frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana contra la imputación de Raúl Castro, mostrando respaldo al líder revolucionario y rechazo a las acusaciones de Washington. AFP

La acusación contra Castro, presentada el miércoles por autoridades estadounidenses, lo señala de ser responsable de la muerte de los tripulantes de dos aeronaves civiles derribadas en 1996. Sin embargo, el gobierno cubano ha calificado estos cargos como “espurios” y “fabricados”, argumentando que forman parte de una estrategia política más amplia destinada a justificar una eventual intervención en la isla.

Según la narrativa oficial, la administración del presidente Donald Trump estaría utilizando este caso como un instrumento dentro de su campaña para debilitar y derrocar al sistema político cubano.

El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero encabezaron la concentración, pronunciando discursos en los que defendieron la legitimidad de la revolución y denunciaron lo que consideran una agresión política y mediática contra Cuba. Ambos líderes subrayaron que la isla no cederá ante presiones externas y que la defensa de Raúl Castro es también la defensa de la historia y la dignidad nacional.

Cubanos protestan frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana contra la imputación de Raúl Castro, mostrando respaldo al líder revolucionario y rechazo a las acusaciones de Washington. AFP

Raúl Castro, de 94 años, no asistió personalmente al acto, lo que no impidió que su figura estuviera muy presente en las consignas y en la simbología desplegada por los manifestantes.

Su avanzada edad y estado de salud podrían explicar su ausencia. En los discursos, se destacó su papel en la defensa de la soberanía cubana y su liderazgo durante décadas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La imputación contra Castro ha reavivado sentimientos nacionalistas y ha servido como catalizador para movilizar a sectores de la sociedad en defensa del proyecto político vigente en la isla. Para muchos cubanos, la acusación no es solo contra un individuo, sino contra la propia revolución y su historia.

Con información de Reuters.