EU confirma avances en las negociaciones de paz con Irán

Estados Unidos ha registrado ciertos progresos en las conversaciones con Irán y continúa en contacto permanente con los mediadores pakistaníes, aunque todavía queda un largo camino por recorrer, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Se han logrado avances. No los magnificaría, pero tampoco los minimizaría”, comentó Rubio ante la prensa tras participar en una reunión de ministros de la OTAN en Suecia.

No hemos alcanzado ese objetivo. Confío en que podamos lograrlo”

Rubio señaló que el presidente Donald Trump preferiría alcanzar un acuerdo sólido. Subrayó que la principal preocupación sigue siendo impedir que Irán obtenga un arma nuclear y que es necesario discutir tanto el futuro del enriquecimiento de uranio como la reapertura del estrecho de Ormuz.

Estamos tratando con un grupo muy complicado, y si la situación no mejora, el presidente ha dejado claro que existen otras alternativas”, indicó Rubio.

Su preferencia es negociar y cerrar un buen acuerdo, pero él mismo ha manifestado dudas sobre si eso será posible. Aun así, seguiremos intentándolo”

El secretario de Estado recalcó que Washington mantiene un diálogo constante con los representantes pakistaníes que facilitan las conversaciones con Irán.

Tras la clausura de la reunión, Rubio aclaró que Estados Unidos no había solicitado a la OTAN ninguna acción específica en el estrecho de Ormuz, aunque insistió en la necesidad de contar con un plan alternativo en caso de que Irán se niegue a reabrir esa ruta de suministro.

Con información de Reuters.