Anthropic, creadora del asistente Claude, fijó el miércoles el precio de su oferta pública inicial (OPI) en 83 dólares por acción, por encima del rango previsto de entre 70 y 78 dólares, en una de las mayores salidas a bolsa de la historia y la primera de un desarrollador de modelos de inteligencia artificial (IA) de vanguardia, según una persona familiarizada con el asunto citada por Reuters.

La compañía debutará este jueves en el mercado con una valoración de alrededor de 1.5 billones de dólares, según la AFP, mientras las bolsas asiáticas, golpeadas por la crisis de Nvidia, reaccionaron en su mayoría con caídas.

Una OPI récord en un sector bajo presión

Reuters informó que el volumen de la oferta aumentó, según su fuente, que pidió el anonimato porque la información no es pública. Bloomberg News fue el primero en reportar el precio. Anthropic no quiso hacer comentarios.

La AFP calculó que la colocación recauda más de 80 mil millones de dólares, cifra que podría superar los 100 mil millones y que rebasaría la venta de SpaceX en junio. Reuters añadió que la gira de presentación atrajo una demanda varias veces superior al número de acciones ofrecidas.

Con esta operación, Anthropic protagoniza la segunda megaOPI del año centrada en la IA, según Reuters, en un momento en que los inversionistas aprovechan un sector de rápido crecimiento, aunque también crecen las dudas sobre los costos de desarrollar y operar los modelos.

El contexto bursátil se complicó desde la salida de SpaceX. Los fabricantes de chips y las empresas de servicios en la nube, fundamentales para el negocio de la IA, soportan presión por las valoraciones, el aumento de los costos de infraestructura y la repentina renuncia de Jensen Huang a la dirección de Nvidia, un pilar del crecimiento del sector.

La AFP atribuyó la renuncia de Huang a relaciones extramatrimoniales con varias mujeres, entre ellas una sospechosa de ser espía china. Reuters, por su parte, señaló que OpenAI, el rival más cercano de Anthropic, también saldría a bolsa el próximo año.

Asia cae pese al respaldo de Wall Street

La mayoría de los mercados asiáticos cerraron a la baja el jueves, ya que la OPI no logró calmar el nerviosismo de los inversionistas. Seúl y Taiwán, sedes de los gigantes de chips SK hynix y TSMC, registraron fuertes caídas, mientras Tokio subió ligeramente.

Singapur también avanzó, pero hubo pérdidas en Hong Kong, Shanghái, Sídney, Wellington, Manila y Yakarta.

En Wall Street, los futuros de los tres principales índices se dispararon tras la noticia, con el Nasdaq subiendo alrededor de 1 por ciento. Dan Ives, de Yorkville Ives & Co, afirmó en una nota que los problemas de Nvidia habían ensombrecido al sector.

La oferta pública inicial (OPI) de Anthropic es un gran triunfo a corto plazo para el sector tecnológico y debería ayudar a restaurar parte de la confianza de los inversionistas en que la tesis de crecimiento de la revolución de la IA no está decayendo", señaló Ives.

Las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos continúe subiendo las tasas de interés en el nuevo año también afectaron los ánimos, mientras los responsables de la política monetaria buscan reducir la inflación, incluso con la caída de los precios del petróleo.