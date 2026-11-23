La artista catalana Alba Farelo, conocida como Bad Gyal, pidió el voto progresista y expresó su deseo de que “toda la gente joven” vote a la izquierda en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Es muy importante que todos votemos en estas elecciones. Aquí estamos hablando de nuestro futuro y espero que toda la gente joven esté votando a la izquierda porque podemos estar muy jodidos por lo menos cuatro años”, dijo en un video publicado en Instagram.

Además, defendió que los “problemas” de España no son ni la inmigración que “viene a buscar un futuro”, ni las “políticas de integración” ni los impuestos.

Ahora la cosa va en serio y necesito que toda la gente joven entienda que los problemas de este país no son la inmigración. No es la inmigración que viene a buscar un futuro, ¿vale? No son las políticas de integración, no son las políticas de mejora, no son los impuestos. Entendamos los problemas reales y hay que votar a la izquierda. Todo el mundo votando”, añadió.

La artista, quien ya hizo declaraciones políticas en otras ocasiones, subrayó que no es momento de “bromas”. “Se han hecho muchas bromas sobre ‘me gustaría hablar con Trump, me gustaría hablar con Hitler’. Con las gorritas de ‘Make Spain Great Again’ y todo esto. No es momento de hacer bromas”, zanjó.

Bad Gyal participó recientemente en el Concierto-Manifiesto x Palestina, celebrado en enero en Barcelona, donde compartió escenario con artistas como Rosalía, Oques Grasses, Morad, Lluís Llach, Amaia y Fermín Muguruza.