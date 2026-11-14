Italia multa a Meta con 805 millones de euros por acceder a fotos de usuarios sin consentimiento

La autoridad italiana de protección de datos anunció este sábado una multa de 805 millones de euros (887 millones de dólares) a Meta, empresa matriz de Facebook, por acceder a las fotografías de los usuarios sin su consentimiento específico.

A través de su aplicación Facebook para dispositivos Android, Meta accedió a fotografías, videos y metadatos asociados de usuarios italianos sin haber obtenido un consentimiento específico y sin haberles informado debidamente, denunció la autoridad en un comunicado.

Cómo Facebook accedía a la galería del teléfono

La sanción se refiere a la función Obtener sugerencias de la galería, disponible desde 2023, que propone al usuario, mientras navega por la aplicación, fotografías y videos de la galería de su teléfono como ideas para publicar.

Según la autoridad italiana, Facebook solicitaba acceso a la galería mediante un único permiso válido para toda la aplicación, precedido de un aviso genérico, "activar otras funciones", que no permitía al usuario comprender que también estaba autorizando las sugerencias procedentes de su galería.

Un portavoz de Meta indicó que la empresa tiene intención de recurrir la multa.

"(...) en profundo desacuerdo con la valoración de los hechos por parte de la Autoridad, con su interpretación de la ley y con el carácter desproporcionado del importe de la multa", dijo el portavoz de Meta.

Una sanción entre las mayores impuestas en Italia

La nueva sanción figura entre las más importantes impuestas hasta ahora por una autoridad italiana a un gigante tecnológico. Amazon recibió en 2021 una multa de más de mil 100 millones de euros (mil 200 millones de dólares) por infringir la legislación sobre competencia, que se redujo posteriormente a 752 millones de euros tras un recurso.

A finales de octubre, Meta ya había sido condenada en Nuevo México a pagar 25 mil millones de dólares por haber engañado durante más de diez años a los habitantes de ese estado estadunidense sobre el uso de sus datos, una sanción récord para el grupo, que calificó la medida como una tasa sobre la libertad de expresión.