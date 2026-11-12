Jensen Huang deja vacio en Nvidia y en la carrera de la inteligencia artificial

Jensen Huang llegó a ser visto como una auténtica estrella de rock del mundo de la inteligencia artificial, y ahora esa industria sopesa cómo seguir adelante sin el director ejecutivo de Nvidia, la compañía insignia de los chips en el planeta, que renunció este jueves tras conocerse detalles de sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una supuesta espía china.

Antes de su salida, Huang se había posicionado como gran impulsor de la IA tanto en el ámbito político como en el financiero, al punto de que Nvidia se ganó el apodo de banco central de la IA.

El hombre que aceleró la IA a fondo

Huang tejió estrechos lazos con el presidente Donald Trump, a quien acompañó a Pekín a principios de este año para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping. También persuadió a Trump de permitir la venta de algunos de los chips de gama alta de Nvidia a China, pese a las rivalidades entre ambos países y a los controles de exportación vigentes.

Mientras otros ejecutivos pedían ralentizar el desarrollo de la IA por motivos de seguridad, Huang presionaba para avanzar a toda máquina. Algo que quizá no sorprenda en el jefe de una empresa que ha invertido miles de millones en compañías, centros de datos y acuerdos de chips de los que espera obtener beneficios.

Esos esfuerzos suscitaron preguntas sobre los llamados acuerdos circulares, lo que puso en relieve la posible fragilidad de las actividades de financiación de Nvidia.

Entre ellos figuraba una garantía de financiación de más de 100 mil millones de dólares para un nuevo centro de datos en Ohio destinado a OpenAI, creadora de ChatGPT. Nvidia también se comprometió a comprar acciones por valor de 10 mil millones de dólares en la próxima salida a bolsa de Anthropic, prevista para la semana que viene.

¿Estabilidad o caos tras la salida de Huang?

El crecimiento de la empresa diseñadora de semiconductores parece estar sobre una base sólida, al menos por ahora. Ming-Chi Kuo, analista de TF International Securities, escribió en la red social X que la transición formal del director ejecutivo y los cambios organizativos no afectarán el desarrollo de productos ni la competitividad de Nvidia antes de 2028.

La directora financiera, Colette Kress, fue nombrada directora ejecutiva interina este jueves.

Pero cabe esperar caos, advirtió Gary Marcus, veterano crítico de la industria tecnológica, en un artículo en línea.

"Está claro que las cosas no volverán a ser iguales, ni para Nvidia ni para la industria de la IA (...) El mercado podría desplomarse", señaló Marcus.

Huang aceptó declarar a puerta cerrada ante el Congreso, según el representante republicano John Moolenaar. Trump, por su parte, se reunirá con Xi la semana que viene en la cumbre de APEC en Shenzhen.

El analista Dan Ives calificó en una nota publicada el jueves todo el episodio como un momento de mala imagen para Huang, aunque la renuncia también representa una oportunidad para el sector.

"Otros líderes tecnológicos estadunidenses van a tener que intervenir ahora", escribió Ives, quien destacó a los altos directivos de Microsoft, Google y Apple, entre otros.