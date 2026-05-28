Turismo de lujo: consolidarán la marca Vidanta World en 2026.

En el marco de su estrategia de diversificación y consolidación en el segmento de hospitalidad de alta gama, Grupo Vidanta prevé alcanzar entre 10 mil y 12 mil llaves hoteleras a mediano plazo en la República Mexicana, lo que significará un crecimiento de hasta 50% respecto a su inventario actual de 8 mil habitaciones.

El pilar de esta expansión será el lanzamiento global de su nueva marca sombrilla, Vidanta World, orientada al turismo de lujo y entretenimiento.

En entrevista con Excélsior, Adrián Castillo, director de Proyectos de Presidencia de Grupo Vidanta, detalló que el plan de negocios contempla la unificación de sus desarrollos bajo este nuevo concepto para posicionarlo este año en sus mercados clave como Estados Unidos, Canadá y México.

“Lo que queremos es que Vidanta World sea la marca que represente todas las experiencias que nuestro grupo tiene para ofrecer a los turistas.” Especial

El directivo recordó que a finales del año pasado se realizó la apertura de un nuevo teatro con capacidad de 700 personas en el complejo de Nuevo Nayarit, mismo que está destinado al espectáculo Ludõ del Cirque du Soleil, el cual requirió una inversión de 200 millones de dólares.

El año pasado se celebró el 12 aniversario de Joyá, nuestro show del Cirque du Soleil en Riviera Maya. Más de tres millones de espectadores lo han visto, tenemos una ocupación promedio por arriba del 80% en todos los shows. Mientras que con Ludõ vamos muy bien y esos proyectos son para el destino. En los últimos años lo que hemos hecho es diversificarnos, no solamente ofrecer hotelería sino destinos de entretenimiento dentro de los destinos de playa de México”.

Castillo adelantó que otro de los eventos que el grupo impulsará para captar más viajeros será la organización del torneo de golf México Open del PGA Tour que se realizará en otoño en Nuevo Nayarit. También para finales de año se prevé la apertura del parque de diversiones Bon, en ese mismo complejo.

Turismo de lujo: consolidarán la marca Vidanta World en 2026. Especial

A futuro

El directivo reveló que recientemente la firma abrió su oferta al mercado de agencias de viaje en línea, lo que ayudará a atraer a más turistas fuera de los que ya cuentan con membresía.

Agregó que a mediano plazo la firma contempla continuar con el desarrollo del plan maestro de Nuevo Nayarit donde actualmente se tienen 3 mil habitaciones, pero la idea es alcanzar las seis mil llaves. Puntualizó que ya está en operación el hotel Bon de 72 habitaciones.

Mencionó que recientemente se realizó la apertura de Vidanta East Cape, un desarrollo residencial y hotelero de alta gama situado a 40 kilómetros al norte de San José del Cabo, Baja California Sur, que replica las dimensiones territoriales de su complejo en Nuevo Vallarta.

Mientras que, en el caso de Acapulco, la reactivación avanza con la operación de aproximadamente el 50% de su capacidad original, equivalente a unas 500 habitaciones bajo las marcas Mayan Palace y Grand Mayan.