La debilidad de la economía mexicana durante el primer trimestre del año resultó ser mayor a la anticipada, lo que obligó al banco central a reducir su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 de 1.6 a 1.1 por ciento.

Así, el intervalo para la variación esperada del PIB durante este año se ubica entre 0.5 y 1.7 por ciento. De acuerdo con la gobernadora Victoria Rodríguez, la inversión continuará mostrando un débil desempeño al menos hasta el segundo semestre de 2026, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

"En el primer trimestre del año se reportó un retroceso del PIB de 0.62% a tasa trimestral desestacionalizada. Se aprecia aquí que la economía atraviesa un periodo de crecimiento bajo, pero positivo; la disminución de la actividad económica en el primer trimestre de 2026 fue resultado de descensos en los tres grandes grupos de actividad.

Banco de México recorta a 1.1% su pronóstico de crecimiento para este 2026 Cuartoscuro

"Respecto de la actividad económica para este año, revisamos la proyección puntual del crecimiento del PIB de 1.6 por ciento a 1.1 por ciento. Este ajuste resulta principalmente de un desempeño de la actividad económica en el primer trimestre considerablemente más débil de lo anticipado. Sin embargo, esperamos que a partir del segundo trimestre la economía retome una senda de crecimiento", dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

En la presentación del informe trimestral, la banquera central advirtió que el panorama de riesgos para el PIB, está sesgado a la baja. Para el año 2027, prevé una expansión de 2.1% tasa ligeramente mayor a la de 2.0% del informe anterior