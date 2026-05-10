Acapulco alcanza 66.7 por ciento de ocupación hotelera

La zona turística de Acapulco tuvo una ocupación hotelera global de 66.7 por ciento, en el promedio de los tres polos que conforman ese destino de playa.

La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que durante el fin de semana del Día de las Madres, la llamada zona Dorada, en la bahía de Acapulco, tuvo una ocupación de 87.9 por ciento; en tanto, la Bahía Histórica alcanzó 75.8 por ciento y la zona Diamante 32.2 por ciento.

Gracias a esta afluencia hubo una intensa actividad en playas, restaurantes, plazas comerciales y espacios recreativos de ese destino turístico.

La Secretaría destacó que en el destino turístico de Ixtapa-Zihuatanejo la ocupación superó 55 por ciento.

Detalló que la zona hotelera de Ixtapa registró una ocupación de 56.1 por ciento; en tanto, el Pueblo Mágico de Zihuatanejo tuvo 58 por ciento y La Unión, también en la Costa Grande, alcanzó 54.5 por ciento.

La Unión es un destino desde donde se accede a las playas de Troncones, La Saladita y Majahua.

Respecto al Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, tuvo una ocupación hotelera de 46.5 por ciento.

Con estos datos, la Secretaría de Turismo informó que el promedio general de ocupación hotelera en Guerrero durante este fin de semana fue de 61.9 por ciento.