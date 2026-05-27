JustMarkets analiza el papel del oro y las commodities como cobertura en LATAM

Traders e inversionistas de la región buscan activos que puedan ayudar a proteger su capital. Así, el trading de CFDs sobre oro y petróleo gana relevancia en LATAM para preservar capital y gestionar riesgos.

El oro como activo refugio

El oro se asocia históricamente con seguridad y preservación de valor. A diferencia de las monedas fiat, no depende directamente de un gobierno o banco central, lo que lo convierte en una alternativa atractiva en momentos de incertidumbre.

En LATAM, donde la inflación y la depreciación cambiaria son riesgos frecuentes, contar con un activo global puede aportar protección. Históricamente, cuando una moneda local pierde valor, los CFDs sobre oro pueden subir en USD. Por eso, muchos traders los usan para cubrir riesgos cambiarios.

Los CFDs sobre oro ofrecen alta liquidez. En periodos de tensión financiera o geopolítica, su demanda suele aumentar, consolidándolo como uno de los activos de cobertura más populares.

Aprovechar la volatilidad del mercado

Los CFDs sobre oro no solo funcionan como cobertura. Otros commodities, como el petróleo, también presentan movimientos frecuentes que pueden generar oportunidades de trading.

Como varios países de LATAM exportan materias primas, los traders de la región siguen estos mercados. Con CFDs, no es necesario poseer el activo subyacente para operar.

Además del oro y el petróleo, también la plata y productos agrícolas son una buena estrategia de diversificación, aunque no tan populares como el oro y el petróleo.

CFDs como instrumento flexible

Los CFDs permiten operar en largo o en corto, usar apalancamiento y diversificar entre distintas clases de activos. Esta flexibilidad es útil en entornos volátiles, donde reaccionar rápido puede marcar la diferencia.

Por ejemplo, si un trader de LATAM busca protegerse frente a la depreciación de su moneda local, puede operar CFDs sobre oro como cobertura. Quienes siguen el mercado energético pueden usar CFDs sobre petróleo aprovechando incertidumbres geopolíticas o variaciones en la oferta global.

Por qué los traders de LATAM eligen commodities

Algunos factores que explican este interés son:

• inestabilidad cambiaria;

• protección frente a la inflación;

• acceso a mercados globales mediante CFDs;

• diversificación con commodities;

• oportunidades en entornos volátiles.

Cómo JustMarkets apoya el trading de commodities

A medida que más traders de LATAM se interesan por los commodities, contar con acceso simple y eficiente se vuelve esencial. JustMarkets permite operar CFDs sobre oro y petróleo, ayudando a gestionar riesgos y buscar oportunidades globales.

Sus spreads competitivos, ejecución rápida y herramientas avanzadas ayudan a adaptarse a la volatilidad. La plataforma es transparente y confiable.

Además, JustMarkets ofrece acceso a instrumentos internacionales y plataformas como MetaTrader 4 y MetaTrader 5.

Conclusión

Los CFDs globales fueron las herramientas que los traders de LATAM encontraron para combatir la inestabilidad económica, la depreciación de monedas locales y la inflación. El oro y el petróleo pueden ayudar a gestionar riesgos en momentos de crisis.