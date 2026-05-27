Los gobiernos de México y Estados Unidos celebran la primera ronda formal de negociaciones en preparación para la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las mesas de discusión se centran en las reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, manufactura avanzada y el capítulo laboral, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Ambos países coincidieron en iniciar negociaciones formales y definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región.

Marcelo Ebrard consideró que no se frenan las conversaciones, pues trascendió la ausencia del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer por cuestiones de agenda.

La reunión concluirá este 29 de mayo, además, se pactó que la segunda ronda de negociación se realizará en Washington los días 16 y 17 de junio, mientras que la tercera ronda se realizará en la Ciudad de México en la semana del 20 de julio.

Primera ronda del T-MEC: México y EU discuten sector automotriz, acero y lo laboral Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro

Vehículo para el éxito

La American Chamber de México (Amcham) consideró que la conversación que se ha dado para revisar el T-MEC “son un vehículo importantísimo para alcanzar una revisión exitosa, donde gobiernos, empresas, analistas y medios presentamos los mejores argumentos para actualizarlo, fortalecerlo y aprovecharlo” expresó Oscar del Cueto, presidente de la asociación.

En un comunicado señaló que, como interlocutor dentro del proceso de revisión del Tratado, la Amcham planteó los siguientes objetivos en estas conversaciones, como reindustrializar Norteamérica, la resiliencia y control de contenido en las cadenas de suministro, la seguridad energética y de minerales, así como fortalecer la economía mexicana. “En esta primera revisión, la fecha clave es julio de 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá deberán sentarse formalmente a evaluar su funcionamiento”, señaló Del Cueto.