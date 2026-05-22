Para fortalecer su estrategia de negocios y atraer más turistas al Caribe mexicano, la compañía hotelera desarrollará el Royalton Fan Fest durante la Copa Mundial de Futbol, que se realizará el próximo mes y donde México será una de las sedes.

“Hemos recibido mucho interés de los clientes, sobre todo los europeos, pues tendrán la ventaja de poder ver los partidos en la misma zona horaria y al mismo tiempo estar en la playa. La intención es que, si el huésped no puede ir al partido o al estadio pues queremos traer esa emoción dentro de nuestros hoteles”, señaló Alejando Rodríguez del Peón, vicepresidente de Marketing y Relaciones Públicas de la compañía.

Mencionó que la empresa tiene planeado en sus hoteles del Caribe Mexicano desplegar una oferta de gastronomía y bebidas inspiradas en los países participantes, además que se van a crear estadios temporales con pantallas gigantes para que los huéspedes puedan disfrutar de la justa deportiva. El objetivo también es alcanzar una ocupación que ronde el 80%. “Hemos creado el Royalton Fan Fest que es una fiesta en nuestros hoteles en México bajo la promesa de que si hay una pantalla hay futbol”.

Agregó que han detectado también reservas de viajeros que llegarán a Cancún antes de viajar a algún partido. “La conectividad de Cancún nos ha ayudado a ser muy atractivos para este tipo de mercado y clientes. En el mercado nacional lo que estamos viendo es un interés que sigue creciendo para vivir esta fiesta del futbol sabiendo que el mexicano es uno de los más interesados en ir a las playas del Caribe Mexicano”.

Cabe recordar que de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, la expectativa para la temporada de verano, que coincide con el mundial de fútbol, es que se supere la atracción de un millón de turistas nacionales e internacionales.

Royalton Hotels & Resorts quiere anotar con el mundial Especial

Apuesta

Rodríguez del Peón confirmó que la marca seguirá evaluando opciones para crecer en México sobre todo en destinos como Los Cabos y Riviera Nayarit.

Mientras tanto anunció que en la cartera de inversión se tiene un proyecto de 100 millones de dólares para la construcción de una nueva propiedad bajo el nombre de Vessence, que se construirá en Cancún, Quintana Roo, proyectando su apertura para la primera mitad de 2027.

La construcción del nuevo hotel se ejecutará mediante una alianza con un fondo de inversión, a modo de elevar los estándares del segmento de lujo en la región.

Asimismo, reveló que la empresa asumirá formalmente, a partir del primero de junio, la gestión del hotel Westin en Cancún. El inmueble, que ha operado históricamente bajo el plan europeo, experimentará una transformación en su modelo de negocio para convertirse en el primer Westin All Inclusive.

Actualmente, México representa una plataforma estratégica para la compañía ya que concentra el 49% del inventario global de la marca, con 4 mil 173 habitaciones operaciones en destinos como Cancún, Riviera Maya y Holbox.